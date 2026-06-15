Destacaron el "legado autonomista y revolucionario" de Martín Miguel de Güemes

REDACCIÓN ELONCE
La historiadora Griselda Elisa Presel analizó la figura de Martín Miguel de Güemes en el aniversario de su paso a la inmortalidad. Resaltó a Elonce su papel en la defensa del norte y su liderazgo durante el proceso revolucionario.
Cada 17 de junio, desde el año 2016, se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. La fecha destaca la vida y la lucha de este destacado militar, político y líder argentino que sacrificó su vida por la independencia del país. Reconocido como un héroe por su defensa valiente de la frontera ante la amenaza realista, sus acciones fueron fundamentales para permitir a San Martín seguir adelante en la lucha por la libertad.
En el marco de este feriado nacional en honor a la figura de Güemes, la historiadora Griselda Elisa Pressel brindó a Elonce una mirada sobre la trayectoria y el legado de uno de los protagonistas fundamentales de la independencia argentina. La entrevista se realizó en Plaza Carbó, en Paraná, donde se encuentra emplazado un busto en homenaje al prócer salteño.
La profesora y licenciada en Historia, docente de Historia Argentina del siglo XIX en UADER y UNL e investigadora de la historia regional rioplatense, remarcó la importancia de analizar a Güemes dentro del contexto histórico en el que desarrolló su actuación política y militar.
"Siempre es interesante hacer ciertos recorridos y sobre todo repensarlos desde las nuevas miradas que se están realizando en las investigaciones", sostuvo Pressel al referirse a la necesidad de revisar la historia desde perspectivas más amplias.
Una figura clave entre la colonia y la revolución
La especialista explicó a Elonce que la vida de Güemes se desarrolló en un período de transición entre los últimos años del dominio colonial y las primeras décadas revolucionarias.
Según detalló, nació en una familia vinculada tanto a la élite salteña como a la administración española. Su padre era un funcionario de la Corona, mientras que su madre pertenecía a una familia tradicional de la región.
Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y la Corte, más conocido como Martín Miguel de Güemes, nació el 8 de febrero de 1785 en Salta. A sus 14 años, se unió al Regimiento Fijo de Infantería de su provincia, hasta ser enviado a Buenos Aires en 1805.
Pressel destacó además que la carrera militar de Güemes comenzó a muy temprana edad. Recordó que luchó en Buenos Aires contra las Invasiones Inglesas, integrando el cuerpo de húsares, y que tuvo una actuación destacada cuando apenas tenía 14 años.
"Su formación inicial fue muy precoz y eso demuestra que no fue un improvisado cuando le tocó asumir responsabilidades militares y políticas en Salta", señaló.
El liderazgo en el norte argentino
La historiadora remarcó que Güemes tuvo un rol decisivo en el proceso revolucionario que se desarrolló en el norte del país, especialmente en Salta, una región estratégica por su conexión con el Alto Perú.
Explicó que su liderazgo se apoyó tanto en sectores de la élite local como en los habitantes de las zonas rurales, quienes integraron las milicias que resistieron el avance realista. "Representa fuertemente un deseo de autonomía en una región que todavía no se pensaba como una provincia en los términos actuales", afirmó.
Asimismo, destacó el concepto del llamado "gobierno de los pobres", impulsado por Güemes para incorporar a campesinos y trabajadores rurales a la defensa de la revolución independentista. "Muchas de estas personas dejaron sus hogares y sus trabajos para integrar las milicias. La revolución les dio un rol protagónico y eso también generó nuevos reclamos y transformaciones sociales", explicó.
Un legado que trascendió su tiempo
Durante la entrevista también se refirió al significado de los monumentos y homenajes que recuerdan la figura del prócer.
En ese sentido, indicó que los bustos y monumentos funcionan como espacios de memoria que permiten a la sociedad preguntarse por el pasado y reconstruir distintos aspectos de la historia nacional.
Al momento de definir la figura de Güemes, Pressel resaltó especialmente su carácter autonomista y su defensa de los intereses regionales. "Además de revolucionario, creo que tuvo un gran carácter autonomista, defendiendo los intereses de su territorio y tratando de articular una nueva forma de hacer política en un contexto muy complejo", expresó.
Martín Miguel de Güemes fue elegido gobernador de Salta en 1815 y permaneció en ese cargo hasta su muerte, ocurrida el 7 de junio de 1821. Durante la ocupación de la ciudad de Salta por José María Valdés, Güemes fue herido por una bala. Días más tarde recibió a oficiales de su contrincante, quienes le ofrecieron tratamiento a cambio de ordenar un alto al fuego, pero él se negó. En sus últimos días, Güemes solicitó a su tropa que jurasen que nunca aceptarían ningún tipo de trato que perjudique a la patria. Sus últimas palabras fueron: “Voy a dejarlos, pero me voy tranquilo, porque sé que tras de mí quedan ustedes, que sabrán defender la patria con el valor del que han dado pruebas”.
Su actuación resultó fundamental para sostener la resistencia en el norte argentino durante las guerras por la independencia.