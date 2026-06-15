YPF inauguró su primera estación low cost y apuesta al autodespacho

La petrolera presentó en Salta el modelo Refiplus, una propuesta orientada a agilizar la carga de combustible mediante un esquema mixto de atención y autodespacho.
YPF inauguró su primera estación de servicio low cost bajo la marca Refiplus Energía YPF y puso en marcha un nuevo formato orientado a reducir los tiempos de carga y simplificar la experiencia de los usuarios. La primera boca de expendio fue inaugurada en la ciudad de Salta y forma parte de una estrategia de transformación de la red comercial de la compañía.
La presentación oficial se realizó en un predio ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen de la capital salteña y contó con la presencia del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.
Durante el acto, las autoridades recorrieron las instalaciones y presentaron la nueva identidad visual que distinguirá a este tipo de estaciones en distintos puntos del país.
Cómo funciona Refiplus
El objetivo principal del nuevo formato es agilizar el abastecimiento de combustible mediante un esquema operativo más simple y eficiente. Según explicó Marín durante la inauguración, el concepto fue diseñado para responder a usuarios que priorizan rapidez y practicidad al momento de cargar combustible.
El diferencial de Refiplus radica en la combinación de sectores de atención tradicional con espacios destinados al autodespacho. De esta manera, la estación permite una circulación más fluida de los vehículos desde el ingreso hasta la salida.
Además, las tiendas de conveniencia fueron adaptadas a una oferta más acotada de servicios esenciales, dejando de lado los formatos gastronómicos de permanencia prolongada que caracterizan a otras estaciones de servicio.
La tecnología como eje central
Otro de los pilares del nuevo modelo es la integración con la aplicación oficial de YPF. A través de la plataforma digital, los usuarios pueden gestionar pagos electrónicos y acceder a programas de beneficios y fidelización.
La compañía busca consolidar así el concepto de "llegar, cargar y continuar el viaje", minimizando los tiempos de espera tanto en los surtidores como en las cajas.
El lanzamiento forma parte de un plan más amplio de reconversión de estaciones ya existentes, con el objetivo de ampliar la presencia de la marca y fortalecer el abastecimiento de combustibles y lubricantes en mercados considerados estratégicos.
Una red segmentada para distintos perfiles de clientes
La llegada de Refiplus se enmarca en una reorganización de la red comercial de YPF, que ahora se divide en tres formatos principales.
Por un lado se encuentra Refiplus, orientado a quienes buscan rapidez y eficiencia. En el otro extremo aparece YPF Black, una propuesta premium destinada a clientes de alta gama, con servicios exclusivos, espacios de descanso y una oferta gastronómica diferencial.
La primera estación bajo el formato YPF Black fue inaugurada en Nordelta, donde incorpora atención personalizada, servicios para vehículos, café de especialidad y propuestas gastronómicas desarrolladas junto al chef Mauro Colagreco.
Finalmente, el tercer segmento corresponde a YPF Núcleo, que continuará siendo el formato tradicional de la compañía en ciudades, rutas y corredores viales de todo el país, manteniendo la atención convencional y la oferta de las tiendas Full.