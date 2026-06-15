Gran convocatoria en Paraná para los controles oftalmológicos a niños y adolescentes

El programa nacional “Ver para Ser Libres” tuvo una importante convocatoria en Paraná. Claudia Enrique destacó la demanda existente y explicó cómo se organizó la entrega de turnos.
El operativo de salud visual “Ver para Ser Libres” se desarrolló este lunes en el CIC La Floresta con una importante participación de niños y adolescentes que accedieron a controles oftalmológicos y a la posibilidad de recibir anteojos sin costo. La iniciativa forma parte de un programa nacional, gestionado por la Provincia y ejecutado por el municipio.
El propósito central del programa es detectar a tiempo problemas de visión que, de no ser tratados de forma temprana, pueden afectar directamente el aprendizaje, el desarrollo intelectual y la calidad de vida de los estudiantes.
Durante la jornada, Claudia Enrique, secretaria de Salud de la comuna, destacó la repercusión que tuvo la propuesta y remarcó la necesidad que existe en la comunidad. “La verdad es que la necesidad es mucha. Hay gente que quedó sin turno, pero decidimos trabajar este día feriado para aprovechar el día”, señaló.
Asimismo, explicó que el operativo fue organizado con cupos previamente asignados para garantizar la atención de los pacientes.
Cómo se otorgaron los turnos
En relación con la metodología implementada, Enrique indicó que los turnos fueron gestionados a través de los centros de salud de la zona y mediante un número de WhatsApp. “Recibimos el pedido y en base a eso fuimos haciendo un listado de turnos, por eso quedaron algunos afuera”, manifestó.
Además, pidió a quienes no contaban con turno que evitaran concurrir al lugar “porque no van a entrar”.
La funcionaria detalló que el operativo continuará durante los días martes y miércoles en el CIC Este y precisó que la cantidad de pacientes atendidos dependerá de la disponibilidad de profesionales y de los dispositivos móviles instalados.
“Hemos anotado como 520 pacientes entre los tres días”, explicó.
Entrega de anteojos para niños y adolescentes
Uno de los aspectos más destacados de la campaña fue la posibilidad de confeccionar y entregar anteojos en la misma jornada a niños y adolescentes.
“Se les hacen los anteojos en el día, y eso está muy bueno”, resaltó Enrique. En ese sentido, recomendó que los menores concurran con estudios previos en caso de tenerlos. “Es ideal que el niño traiga la receta si la tiene, que ya está evaluado por un oftalmólogo, porque eso agiliza mucho la tarea”, sostuvo.
La importancia de los controles visuales
Consultada sobre la prevención y el seguimiento de las patologías visuales, Enrique valoró la implementación de controles sistemáticos en edades tempranas.
“Está muy bien que se haya introducido como un control sistemático para los chicos. Yo soy de la época donde uno se daba cuenta que los chicos no veían cuando ya eran grandes y había muchas cosas que se hubieran podido corregir”, expresó.
No obstante, advirtió sobre las dificultades que enfrenta el sistema público para brindar atención especializada. “Son dificultosos los turnos en la parte pública porque no hay muchos oftalmólogos, como tampoco hay muchos de otras especialidades que ya están faltando”, concluyó.
Ver para ser libres se implementa en distintas localidades entrerrianas y hasta el momento se han realizado 2384 controles de agudeza oftalmológicos, entregándose 2057 lentes en el acto y sin costo para los beneficiarios.