Una caída dejó a una participante fuera de la casa Gran Hermano

Cinzia Francischiello abandonó definitivamente Gran Hermano: Generación Dorada por indicación médica, luego de sufrir una lesión vertebral tras una caída mientras se encontraba en la habitación de la casa.
La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió un momento inesperado: Cinzia Francischiello tuvo que abandonar la competencia de manera definitiva por recomendación médica, tras sufrir una lesión durante una caída en una de las habitaciones.
El episodio se produjo mientras la participante bailaba junto a Solange Abraham. En medio de la actividad, realizó un movimiento que la hizo perder el equilibrio y terminó golpeando su espalda contra la estructura de una de las camas de la habitación.
A raíz del impacto, la producción activó el protocolo sanitario y una ambulancia ingresó a la casa para trasladarla a un centro médico, donde fue sometida a distintos estudios.
El comunicado de la producción
Durante la gala del jueves, la voz de "Big" reunió a los participantes para informar el resultado de la evaluación médica y confirmar que Francischiello no continuaría en el programa.
"Tengo algo importante que contarles. Tal como ya saben, en la mañana de hoy Cinzia sufrió una caída en su habitación y de inmediato activé el protocolo correspondiente. Ella fue asistida y trasladada a una clínica que está muy cerca, sin romper el aislamiento", expresó el comunicado.
Luego precisó el diagnóstico: "Se comprobó que tiene una leve lesión vertebral. Se quebró una apófisis, esas antenitas que salen de las vértebras. La recuperación requiere el uso de una faja y analgésicos. Puede llevar entre 7 y 10 días. Por ese motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia".
Emoción entre los participantes
La noticia generó una fuerte conmoción entre los concursantes, especialmente en Solange Abraham, quien había entablado una estrecha amistad con la participante venezolana durante la convivencia.
Al escuchar la confirmación de la salida definitiva de Francischiello, Solange no pudo contener la emoción y rompió en llanto, mientras el resto de los integrantes de la casa acompañó el difícil momento.