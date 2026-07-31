 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

Una caída dejó a una participante fuera de la casa Gran Hermano

Cinzia Francischiello abandonó definitivamente Gran Hermano: Generación Dorada por indicación médica, luego de sufrir una lesión vertebral tras una caída mientras se encontraba en la habitación de la casa.

31 de Julio de 2026
La caída de Cinzia
La caída de Cinzia

Cinzia Francischiello abandonó definitivamente Gran Hermano: Generación Dorada por indicación médica, luego de sufrir una lesión vertebral tras una caída mientras se encontraba en la habitación de la casa.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió un momento inesperado: Cinzia Francischiello tuvo que abandonar la competencia de manera definitiva por recomendación médica, tras sufrir una lesión durante una caída en una de las habitaciones.

 

El episodio se produjo mientras la participante bailaba junto a Solange Abraham. En medio de la actividad, realizó un movimiento que la hizo perder el equilibrio y terminó golpeando su espalda contra la estructura de una de las camas de la habitación.

 

A raíz del impacto, la producción activó el protocolo sanitario y una ambulancia ingresó a la casa para trasladarla a un centro médico, donde fue sometida a distintos estudios.

El comunicado de la producción

Durante la gala del jueves, la voz de "Big" reunió a los participantes para informar el resultado de la evaluación médica y confirmar que Francischiello no continuaría en el programa.

 

"Tengo algo importante que contarles. Tal como ya saben, en la mañana de hoy Cinzia sufrió una caída en su habitación y de inmediato activé el protocolo correspondiente. Ella fue asistida y trasladada a una clínica que está muy cerca, sin romper el aislamiento", expresó el comunicado.

 

Luego precisó el diagnóstico: "Se comprobó que tiene una leve lesión vertebral. Se quebró una apófisis, esas antenitas que salen de las vértebras. La recuperación requiere el uso de una faja y analgésicos. Puede llevar entre 7 y 10 días. Por ese motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia".

 

Emoción entre los participantes

La noticia generó una fuerte conmoción entre los concursantes, especialmente en Solange Abraham, quien había entablado una estrecha amistad con la participante venezolana durante la convivencia.

 

Al escuchar la confirmación de la salida definitiva de Francischiello, Solange no pudo contener la emoción y rompió en llanto, mientras el resto de los integrantes de la casa acompañó el difícil momento.

Temas:

Gran Hermano Cinzia caída reality
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso