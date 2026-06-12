Fiesta Patronal del Sagrado Corazón de Jesús: este sábado habrá misa, procesión y actividades en la parroquia

Este sábado se celebrará la Fiesta Patronal del Sagrado Corazón de Jesús, en el marco del mes dedicado a esta importante festividad litúrgica en todas las parroquias del mundo. Desde la parroquia local invitan a toda la comunidad a participar de una jornada especial que incluirá misa, procesión y actividades religiosas.

En ese sentido, el padre Máximo explicó ante Elonce que junio "es el mes del corazón de Jesús". "Toda la Iglesia contempla el corazón de Cristo y hoy estamos celebrando justamente la fiesta litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús”, aseguró.

Además, recordó el origen de esta festividad: “Es una fiesta que el mismo Jesús pidió a Santa Margarita María Alacoque, religiosa francesa, que en él se les apareció y les pidió que el viernes siguiente de la fiesta de Corpus Christi se celebre una fiesta especial para honrar su corazón”.

El sacerdote también remarcó la relación con la Eucaristía: “Hay una relación muy íntima entre la Eucaristía y el corazón de Jesús. Porque en la Eucaristía está el corazón vivo de Cristo”.

Actividades en la parroquia

En cuanto a las actividades de este sábado el padre señaló que se realizará la fiesta central de la parroquia a las 15:30. "Tendremos la Santa Misa presidida por el obispo emérito, Juan Alberto Puiggari”, adelantó.

Luego de la misa, se realizará la tradicional procesión por las calles del barrio. Además, como ya es habitual, se contará con la participación de la banda de música: “Gracias a Dios, como son vecinos nuestros aquí, no nos fallan nunca”, expresó el padre en referencia a la banda de la policía.

La comunidad está invitada a participar de esta jornada de fe, reflexión y encuentro, en una de las celebraciones más significativas del calendario católico.