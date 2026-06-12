Crece la fiebre por las figuritas del Mundial y advierten faltantes en algunos puntos de venta

El inicio del Mundial de fútbol volvió a despertar una tradición que atraviesa generaciones: completar el álbum de figuritas. En Paraná, la búsqueda de sobres y álbumes se intensificó en los últimos días y, en algunos comercios, ya comenzaron a registrarse faltantes temporales debido a la elevada demanda.

Durante una recorrida por distintos kioscos de la ciudad, comerciantes confirmaron que las figuritas se venden a gran ritmo y que los distribuidores, en ocasiones, no logran reponer el stock con la velocidad que exige la demanda. Sin embargo, aclararon que no existe una falta total del producto y que las entregas continúan llegando de manera periódica.

En un kiosco ubicado en la zona de Ayacucho y Churruarín, donde todavía había sobres disponibles, explicaron a Elonce que el fenómeno supera incluso las expectativas de otros mundiales. “Siempre hay faltantes también, pero es una demanda rara lo que está sucediendo con las figuritas. Hace muchos años que vendemos Panini y siempre ha habido stock”, señaló la comerciante.

La reventa y el furor por Messi

Los comerciantes también apuntaron a otro fenómeno que acompaña cada lanzamiento mundialista: la reventa. Según indicaron, algunas personas compran grandes cantidades para luego comercializarlas a precios superiores, una práctica que complica el acceso para muchos chicos.

“Tratamos de fomentar que la gente evite la reventa porque termina perjudicando a las criaturas con tanta felicidad que vienen a buscar su figurita”, lamentó la comerciante.

Actualmente, cada sobre se comercializa a 2.500 pesos, mientras que el álbum tiene un valor de 15.000 pesos. En este último caso, la quiosquera reconoció que los ejemplares disponibles se agotaron rápidamente y aguardaba una nueva reposición en los próximos días.

Crece la fiebre por las figuritas y advierten faltantes en algunos puntos de venta

La gran estrella sigue siendo Lionel Messi. Según comentó, la figurita del capitán argentino es la más buscada por los coleccionistas. “Los chicos quieren a Messi. Una vez que tienen a Messi es como que ya tienen el álbum lleno”, resumió entre risas.

Intercambios y encuentros de coleccionistas

A medida que avanzan las semanas, también comienzan a multiplicarse los tradicionales encuentros de intercambio de figuritas. Los conocidos “cambiatones” reúnen a chicos y adultos con el objetivo de completar los espacios vacíos del álbum sin necesidad de seguir comprando sobres.

Desde el kiosco de Ayacucho y Churruarín ya analizan organizar este tipo de actividades para acompañar el entusiasmo que genera la competencia internacional. “Hay mucha afluencia de chicos y queremos compartir todo eso con ellos”, comentó la comerciante.

Mientras tanto, miles de coleccionistas siguen abriendo sobres con la esperanza de encontrar a sus jugadores favoritos, los escudos especiales o las figuritas más difíciles. Y aunque los nombres de algunas selecciones resulten desconocidos para muchos adultos, los más chicos parecen conocer a cada futbolista al detalle.

La pasión por el Mundial volvió a instalarse en las calles y, una vez más, las figuritas se transformaron en protagonistas de una tradición que combina deporte, colección y encuentros entre amigos.