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Sociedad Estafa

Adolescente quiso comprar figuritas del Mundial por redes sociales y perdió más de $700.000

El joven, de 16 años, realizó varias transferencias para adquirir álbumes y sobres promocionados en TikTok. Nunca recibió la mercadería y el caso quedó en manos de la Justicia.

12 de Junio de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

El joven, de 16 años, realizó varias transferencias para adquirir álbumes y sobres promocionados en TikTok. Nunca recibió la mercadería y el caso quedó en manos de la Justicia.

La fiebre por las figuritas del Mundial dejó una nueva denuncia por estafa en la provincia de Jujuy. Un adolescente de 16 años aseguró haber sido engañado por un supuesto vendedor que ofrecía álbumes y sobres a través de redes sociales.

 

El hecho ocurrió en la ciudad de Perico y fue denunciado por una familiar del menor ante una dependencia policial de la zona, luego de que advirtieran que el dinero transferido no se correspondía con ninguna entrega de productos.

 

Según trascendió, la víctima perdió más de 700 mil pesos al intentar concretar la compra de varios artículos relacionados con la colección oficial del Mundial 2026.

 

 

Una oferta que parecía conveniente

 

De acuerdo con la denuncia, el adolescente se contactó con un usuario de TikTok que promocionaba figuritas del Mundial a precios más bajos que los habituales en el mercado.

 

El perfil operaba bajo el nombre de “Argentina campeón 2026” y ofrecía álbumes y cajas con paquetes de figuritas que serían enviadas una vez recibido el pago.

Convencido de que se trataba de una oferta real, el joven avanzó con la operación y realizó distintas transferencias de dinero hacia varias cuentas virtuales indicadas por el supuesto vendedor.

 

En total, la suma abonada alcanzó los 715 mil pesos, monto que correspondía a la compra de cinco álbumes y varias cajas de sobres.

 

 

El paquete nunca llegó

 

Según la información aportada en la denuncia, el vendedor aseguró que la mercadería sería despachada hacia una sede postal cercana para que pudiera ser retirada el 14 de mayo.

 

Sin embargo, la fecha prevista pasó sin novedades y el adolescente nunca recibió los productos que había comprado.

 

Con el correr de los días tampoco obtuvo respuestas a los mensajes enviados al supuesto comerciante, lo que despertó sospechas sobre una posible maniobra fraudulenta.

 

La situación motivó la presentación formal ante la Policía para intentar recuperar el dinero y determinar la identidad del responsable.

 

 

La investigación quedó en manos de la Justicia

 

Tras recibir la denuncia, las autoridades iniciaron actuaciones para reconstruir la operatoria y rastrear las cuentas utilizadas para recibir las transferencias.

 

La causa busca establecer quién se encontraba detrás del perfil que ofrecía las figuritas del Mundial y si existen otras personas que hayan resultado perjudicadas mediante una modalidad similar.

Temas:

figuritas del Mundial estafa
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