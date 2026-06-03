Un colegio prohibió las figuritas del Mundial por peleas y distracciones en clase

El inicio del Mundial 2026 volvió a despertar el entusiasmo de chicos y adolescentes por completar el álbum oficial, pero en Mendoza una institución educativa decidió tomar una medida que rápidamente generó repercusión entre las familias. Un colegio privado prohibió el ingreso de las figuritas del Mundial para evitar situaciones de “desconcentración y alboroto” dentro de las aulas.

Se trata del Colegio Nadino, un establecimiento religioso ubicado en la Sexta Sección de la capital mendocina. La decisión fue comunicada a los padres mediante un mensaje de WhatsApp enviado por las autoridades de la institución, donde solicitaron colaboración para impedir que los alumnos lleven álbumes y sobres al establecimiento.

Según explicaron desde el colegio, el fenómeno relacionado con las figuritas del Mundial comenzó a afectar el normal desarrollo de las actividades escolares. Las autoridades remarcaron que los intercambios y conversaciones vinculadas a la colección ya no ocurrían únicamente durante los recreos, sino también en horarios de clase.

Los motivos de la decisión

Uno de los argumentos centrales expuestos por la institución fue la distracción que generaba la actividad entre los estudiantes. Desde el colegio señalaron que la situación provocaba desconcentración en el aula y dificultades para sostener el ritmo pedagógico previsto por los docentes.

Además, indicaron que el intercambio de figuritas derivó en conflictos entre alumnos durante los canjes, lo que obligó en varias ocasiones a intervenir a maestros y directivos para mediar en discusiones y reclamos.

Otro de los puntos mencionados estuvo relacionado con pérdidas y extravíos. Según explicaron, la búsqueda de álbumes o sobres desaparecidos demandaba tiempo del personal educativo y alteraba el funcionamiento habitual de la institución.

Debate por el uso escolar del Mundial

La medida tomada por el Colegio Nadino abrió debate en redes sociales y entre familias mendocinas, especialmente porque otras instituciones educativas eligieron un camino diferente frente al fenómeno mundialista.

Mientras algunos establecimientos decidieron restringir el ingreso de las figuritas del Mundial para evitar conflictos o interrupciones en clase, otras escuelas optaron por incorporar el Mundial 2026 como herramienta pedagógica en distintas materias.

En algunos casos, docentes utilizan estadísticas deportivas, geografía de los países participantes o contenidos vinculados al evento para trabajar temas educativos dentro de las aulas, integrando el interés de los alumnos con las actividades curriculares.