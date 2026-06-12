Donación de sangre: Realizarán una colecta especial en Plaza Mansilla

La donación de sangre tendrá una nueva jornada especial el próximo martes 16 de junio en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno de Paraná. La colecta se desarrollará entre las 6 y las 11 de la mañana y forma parte del programa provincial “La sangre nos une más”, impulsado por el Ministerio de Salud junto a la Fundación Iapser e IAFAS.

La coordinadora del Programa Provincial de Hemoterapia, Lucrecia Etcheverry, explicó que la actividad se realiza en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, celebrado cada 14 de junio. “Lo especial de esta colecta es que conmemoramos el 14 de junio, el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre”, destacó.

La funcionaria señaló que la jornada contará con el apoyo del colectivo de salud integral móvil que recorre distintas localidades de Entre Ríos promoviendo acciones de prevención y promoción de la salud.

Horario especial y requisitos para donar

Etcheverry indicó que la colecta comenzará más temprano de lo habitual para facilitar la participación de trabajadores y estudiantes. “Vamos a estar desde las 6 de la mañana, ya que mucha gente de la zona nos ha pedido un poco más temprano para pasar a donar sangre antes de ir a su trabajo”, explicó.

Se realizará una colecta de sangre por el día del donante

Respecto a los requisitos, recordó que pueden donar personas de entre 16 y 65 años, aunque quienes hayan sido donantes habituales y se encuentren en buen estado de salud podrán ser evaluados para continuar haciéndolo después de esa edad.

En cuanto a la alimentación, remarcó la importancia de desayunar antes de concurrir. “La alimentación es fundamental, hay que desayunar antes de ir a donar. Es un mito que nos ha costado mucho sacar”, afirmó. Asimismo, recomendó consumir infusiones, frutas, cereales o galletitas sin grasas ni lácteos, además de ingerir abundante líquido antes de ir a dormir.

“Que haya sangre disponible es responsabilidad de todos”

Durante la entrevista, la coordinadora destacó la importancia de generar conciencia sobre la necesidad de contar con donantes habituales. “Donar sangre es donar vida en vida, pero fundamentalmente creo que el otro lema que a nosotros nos gusta mucho es que haya sangre disponible es responsabilidad de todos”, sostuvo.

Además, recordó que una sola donación puede beneficiar a varias personas. “La sangre se fracciona en tres o cuatro componentes, quiere decir que no ayudamos a una persona, sino ayudamos a tres o cuatro con nuestra donación”, explicó.

Etcheverry resaltó que la sangre no puede fabricarse artificialmente. “Es extender nuestro brazo, donar algo que no se puede fabricar de otra manera, lo fabricamos nosotros. Entonces, es fundamental porque no tenemos otra forma de obtener la sangre que no sea de una persona que vaya voluntariamente a hacerlo”, expresó.

Más donantes voluntarios, pero menos colectas

Consultada sobre la situación de los bancos de sangre en Entre Ríos, la especialista indicó que durante este año se registró una disminución en la cantidad total de donaciones respecto de 2025, aunque destacó un dato alentador.

“Este año hemos registrado menor cantidad de donaciones que el año pasado, pero concomitantemente tenemos más donantes voluntarios que los que teníamos el año pasado”, señaló.

Finalmente, invitó a la comunidad a sumarse a la colecta del próximo martes y recordó que quienes no puedan acercarse a Plaza Mansilla también podrán donar en los hospitales San Martín y San Roque. “Necesitamos que más gente se comprometa porque es la única forma que haya reservas suficientes en los servicios de hemoterapia y en los bancos de sangre de toda la provincia”, concluyó.