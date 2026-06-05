Qué es el ACV hemorrágico: la afección que causó la muerte del Indio Solari y cómo prevenirla

ACV hemorrágico: qué es la afección que causó la muerte del Indio Solari.

El ACV hemorrágico volvió a ocupar el centro de la escena pública tras conocerse que esa fue la causa de muerte del músico Carlos Alberto “Indio” Solari. El resultado preliminar de la autopsia confirmó que el histórico referente del rock argentino falleció durante la madrugada luego de sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico mientras se encontraba en la pileta climatizada de su vivienda de Parque Leloir.

La noticia conmocionó a miles de seguidores en todo el país y, al mismo tiempo, puso nuevamente en discusión una patología poco frecuente en comparación con otros tipos de accidentes cerebrovasculares, aunque considerablemente más grave por sus consecuencias y elevada mortalidad.

De acuerdo con fuentes judiciales, el cantante fue hallado sin signos vitales por su cuidadora. La investigación determinó que el fallecimiento fue inmediato y que no estuvo relacionado con un cuadro de ahogamiento.

El informe preliminar de la autopsia concluyó que la muerte fue consecuencia de un accidente cerebrovascular hemorrágico de origen no traumático, aunque el resultado definitivo dependerá de estudios complementarios sobre las muestras obtenidas durante la pericia.

Qué es un ACV hemorrágico y por qué resulta tan peligroso

Un accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo del cerebro se rompe y provoca una hemorragia dentro del tejido cerebral o en los espacios que rodean al órgano. Como consecuencia, aumenta la presión intracraneal y se interrumpe el suministro de oxígeno y nutrientes a las células cerebrales.

Los especialistas explican que las neuronas pueden comenzar a morir en cuestión de minutos cuando se produce el sangrado. Por ese motivo, se trata de una emergencia médica extrema que requiere atención inmediata.

Aunque representa alrededor del 13 por ciento de todos los accidentes cerebrovasculares, su gravedad suele ser mayor que la de los ACV isquémicos, que son los más frecuentes. Existen dos formas principales: la hemorragia intracerebral, cuando el sangrado ocurre dentro del tejido cerebral, y la hemorragia subaracnoidea, cuando la sangre se acumula entre el cerebro y las membranas que lo recubren.

Las asociaciones médicas internacionales coinciden en que ambos cuadros pueden producir una pérdida acelerada de funciones cerebrales y derivar en secuelas severas o la muerte si no se recibe asistencia en forma urgente.

Factores de riesgo y causas más frecuentes

La hipertensión arterial constituye el principal factor de riesgo para sufrir un ACV hemorrágico. El aumento sostenido de la presión puede debilitar las paredes de los vasos sanguíneos cerebrales hasta provocar su ruptura.

Además, los especialistas identifican otras causas importantes, como los aneurismas cerebrales, las malformaciones arteriovenosas, determinados traumatismos y el consumo de sustancias como la cocaína, que incrementa bruscamente la presión arterial.

También existen condiciones que aumentan la predisposición al sangrado cerebral. Entre ellas se encuentran la amiloidosis cerebral, frecuente en adultos mayores, algunas enfermedades vasculares y situaciones específicas como el embarazo o el período posterior al parto.

Los expertos señalan que mantener un peso saludable, realizar actividad física, controlar la presión arterial, reducir el consumo de sal, evitar el tabaquismo y las drogas, y sostener una alimentación rica en frutas y verduras son medidas fundamentales para disminuir el riesgo.

Síntomas que requieren atención inmediata

Uno de los aspectos más complejos del ACV hemorrágico es que suele manifestarse de forma repentina. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran el dolor de cabeza intenso y súbito, la debilidad o parálisis de un lado del cuerpo, las dificultades para hablar o comprender el lenguaje y la pérdida de equilibrio.

También pueden aparecer alteraciones visuales, mareos severos, confusión y pérdida de conciencia. Ante cualquiera de estos signos, los especialistas recomiendan actuar con rapidez y solicitar asistencia médica urgente.

Para facilitar la detección temprana, los profesionales utilizan la regla F.A.S.T., un método que ayuda a identificar rápidamente un posible accidente cerebrovascular. La sigla hace referencia a la caída de un lado del rostro (Face), la pérdida de fuerza en un brazo (Arm), la dificultad para hablar (Speech) y la necesidad de actuar rápidamente (Time).

La rapidez resulta determinante porque cada minuto que transcurre sin tratamiento aumenta el daño cerebral y reduce las posibilidades de recuperación.

El diagnóstico, tratamiento y las secuelas

El diagnóstico de un ACV hemorrágico requiere una evaluación médica inmediata y estudios por imágenes, principalmente tomografías computadas o resonancias magnéticas. Estas herramientas permiten determinar la ubicación y magnitud del sangrado.

El tratamiento busca controlar la hemorragia, reducir la presión dentro del cráneo y evitar nuevas complicaciones. Dependiendo de la gravedad del cuadro, puede incluir medicamentos específicos, procedimientos para aliviar la presión intracraneal o intervenciones quirúrgicas.

Posteriormente, muchos pacientes necesitan largos procesos de rehabilitación para recuperar funciones motoras, cognitivas o del lenguaje. Las secuelas pueden variar desde dificultades leves hasta discapacidades permanentes.

El fallecimiento del Indio Solari volvió a poner de relieve la importancia de reconocer los síntomas y controlar los factores de riesgo. Según la reconstrucción de la causa judicial, el músico sufrió el ACV mientras ingresaba a la pileta interior climatizada de su domicilio.

Fuentes de la investigación indicaron que “allí tuvo el ACV. Falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento”. La autopsia preliminar ratificó esa hipótesis y estableció que la causa de muerte fue un accidente cerebrovascular hemorrágico no traumático, una enfermedad silenciosa que continúa representando uno de los mayores desafíos para la salud pública.