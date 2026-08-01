Robaron un auto estacionado en Paraná y horas después apareció con daños y faltantes

Robaron un auto estacionado y horas después fue localizado con daños y varios elementos faltantes, en un hecho ocurrido entre la madrugada y la mañana de este sábado. La Policía inició una investigación y realizó relevamientos de cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables.

De acuerdo con la información policial, el vehículo había sido estacionado sobre calle Uruguay durante la tarde del viernes. Su propietario manifestó que lo había observado por última vez alrededor de la medianoche y que durante la mañana del sábado advirtió que ya no se encontraba en el lugar.

Ante la denuncia, personal policial inició las tareas correspondientes para localizar el rodado. Posteriormente, el automóvil fue encontrado en inmediaciones de calles Larrea y Olivera.

El auto apareció con daños

Cuando los efectivos encontraron el vehículo, constataron que presentaba uno de sus vidrios dañado y que el interior estaba completamente revuelto.

El propietario se acercó hasta el lugar y realizó una inspección para establecer qué elementos habían sido sustraídos. En ese momento comprobó que faltaban la batería, el estéreo y la rueda de auxilio.

El automóvil quedó a disposición de las actuaciones correspondientes mientras se desarrollaban las tareas destinadas a obtener elementos que permitieran reconstruir lo sucedido desde el momento en que había sido sustraído.

Buscan identificar a los responsables

En el lugar intervino personal especializado de la Dirección General de Policía Científica, que realizó las diligencias de rigor sobre el vehículo recuperado.

Paralelamente, los investigadores comenzaron con el relevamiento de cámaras de seguridad instaladas tanto en el sector donde había quedado estacionado el automóvil como en las inmediaciones del punto en el que posteriormente fue encontrado.

Las actuaciones continuaban con el objetivo de establecer cómo se produjo la sustracción, determinar el recorrido realizado con el vehículo e identificar a la persona o las personas involucradas en el hecho.