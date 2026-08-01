Trasplante de corazón de Julio: la cirugía salió bien y esperan su evolución

El trasplante de corazón de Julio Iván Galarraga finalizó favorablemente este sábado en el Sanatorio Parque de Rosario y el joven entrerriano de 24 años comenzó a transitar horas decisivas para conocer la respuesta de su organismo. “Salió todo bien, están esperando para ver si responde bien y no lo rechace. Estas horas son claves. Pero la presión le dio bien a los minutos”, detallaron allegados a Elonce.

Julio había ingresado al quirófano a las 8.20 de este sábado 1 de agosto para recibir el corazón que esperaba desde hacía tiempo. Tras finalizar el procedimiento, las primeras novedades llevaron alivio a familiares, amigos y vecinos que siguieron de cerca su situación y acompañaron las campañas solidarias organizadas durante los últimos meses.

El joven, oriundo de Las Cuevas, departamento Diamante, permanecerá bajo un estricto seguimiento médico durante las próximas horas. La atención estará centrada en evaluar el funcionamiento del corazón trasplantado y la respuesta de su organismo después de la compleja intervención.

“Estas horas son claves”

La familia y allegados recibieron con expectativa los primeros datos posteriores a la operación. Si bien destacaron que la cirugía había resultado favorable, remarcaron que comenzó una etapa determinante en la evolución del paciente.

“Salió todo bien, están esperando para ver si responde bien y no lo rechace. Estas horas son claves. Pero la presión le dio bien a los minutos”, señalaron desde el entorno de Julio al brindar a Elonce la primera actualización sobre su estado después del trasplante.

La intervención había sido esperada durante un extenso período. Julio permanecía internado en Rosario a la espera de la aparición de un donante compatible que permitiera concretar el procedimiento.

El trasplante había sido reprogramado

La cirugía estaba prevista inicialmente para el viernes 31 de julio. Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas impidieron realizar el traslado del corazón del donante y obligaron a postergar el procedimiento.

Finalmente, durante la mañana de este sábado pudo concretarse el operativo y Julio ingresó al quirófano. “¡Hoy es un día muy importante para Julio!”, habían expresado sus familiares a Elonce al comunicar el comienzo de la intervención.

Con la operación finalizada, el foco quedó puesto en la evolución del joven. Los familiares permanecían atentos a los informes médicos mientras continuaban recibiendo mensajes de acompañamiento.

Continúa el pedido de dadores de sangre

En paralelo con la recuperación, la familia mantiene el pedido urgente de dadores de sangre para el lunes 3 de agosto. Se necesitan personas con grupo 0 positivo u 0 negativo que puedan concurrir al Sanatorio Parque, ubicado en Boulevard Oroño 360, Rosario.

“Quienes tengan familiares, amigos o conocidos cerca, les pido por favor que se acerquen a donar sangre, es donar vida”, solicitaron desde el entorno del joven.

La convocatoria forma parte de las diferentes acciones solidarias que acompañaron a Julio y su familia durante los últimos meses. Además, continúan necesitando colaboración para afrontar los gastos derivados de la permanencia en Rosario y del proceso de recuperación.

La campaña solidaria seguirá durante su recuperación

Los familiares explicaron que deberán afrontar gastos de alimentación, movilidad, elementos de higiene y otras necesidades cotidianas mientras continúe el tratamiento. Para quienes quieran realizar un aporte económico, informaron el alias javiergalarraga8, a nombre de Javier Humberto Galarraga.

Javier Galarraga. Foto: Archivo Elonce.

También permanece vigente una rifa solidaria con 17 premios y números a un valor de 5.000 pesos. Lo recaudado será destinado a cubrir los gastos vinculados con la recuperación, entre ellos medicamentos, controles y curaciones posteriores.

Para colaborar con la rifa se informó el alias uncorazonparajulio, a nombre de Milagros Carril, y el teléfono 3435138990 para consultar los números disponibles. Mientras continúa la campaña, todas las miradas están puestas en la evolución de Julio después de una cirugía que, según confirmaron sus allegados, finalizó favorablemente.