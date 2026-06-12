La Feria de la Plaza de las Colectividades, otro de los atractivos en Paraná para el fin de semana largo

REDACCIÓN ELONCE
La feria en Plaza de las Colectividades reúne a emprendedores y artesanos de distintas provincias que ofrecen licores, tejidos, artículos de decoración y productos regionales durante el fin de semana largo.
La feria en Plaza de las Colectividades comenzó este viernes y se extenderá hasta el próximo 15 de junio en Paraná, convocando a emprendedores, artesanos y productores de distintas provincias del país que llegaron para exhibir y comercializar una amplia variedad de productos durante el fin de semana largo.
Ubicada en el predio lindante a la Plaza de las Colectividades, la propuesta ofrece opciones para todos los gustos, desde bebidas artesanales y tejidos para el invierno hasta elementos decorativos para el hogar. Los expositores destacaron la expectativa por la afluencia de público durante los próximos días, aprovechando el movimiento turístico y recreativo de la ciudad.
Entre los puestos más concurridos se encuentra el de productores provenientes de Villa Gesell, quienes llegaron con una amplia variedad de licores artesanales elaborados con diferentes sabores.
Licores artesanales y expectativas por el fin de semana
“Vendemos licores de siete gustos distintos: chocolate, dulce de leche, sambayón, frutilla, etc. El sambayón es la vedette nuestra. Somos los creadores”, contó uno de los emprendedores que participa de la feria.
Además, explicó que hace una década que visitan la capital entrerriana para formar parte de este tipo de eventos. Respecto a los precios, indicó que los envases de medio litro tienen un valor de ocho mil pesos, mientras que los de un litro se comercializan a 12.000 pesos.
Sobre el movimiento registrado durante la jornada inaugural, señaló: “Se van acercando de a poquito, sabemos que es viernes y es un día laboral. Esperamos el sábado, domingo y lunes a toda la gente”.
La feria también cuenta con una importante presencia de artesanos dedicados a la confección de prendas y accesorios tejidos a mano, una propuesta especialmente atractiva ante la llegada de las bajas temperaturas.
Tejidos, decoración y productos regionales
“Hacemos tejido a crochet. Es todo para el invierno, hay accesorios, polainas -a $25.000-, gorritos de Argentina para el Mundial -a un precio de $20.000-, Amigurumi”, explicó una de las expositoras, quien destacó el interés que generan las piezas artesanales confeccionadas de manera manual.
La variedad de propuestas se amplía con la presencia de emprendedores llegados desde Córdoba. Una de las participantes manifestó su entusiasmo por formar parte de la feria y por la posibilidad de acercar sus creaciones al público entrerriano.
“Estamos esperando este fin de semana largo, trayendo algo de lo que hacemos. Espero que gusten”, expresó la artesana cordobesa. Entre los productos que ofrece se destacan artículos decorativos para el hogar. “Lo más destacado son las placas para decorar las canillas o el paso del gas. Vienen en dos mitades y después las pegas directamente alrededor de la canilla”, detalló. Además, su stand incluye hueveras y otros elementos ornamentales.