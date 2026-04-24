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Aseguran que habrá una desaceleración de la inflación en abril

La inflación de abril apunta a ubicarse por debajo del 3%, según estudio de empresas privadas. Este escenario había sido planteado por el Gobierno nacional tras conocerse que el costo de vida de marzo fue de 3,4%.

24 de Abril de 2026
Inflación
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La inflación de abril apunta a ubicarse por debajo del 3%, según estudio de empresas privadas. Este escenario había sido planteado por el Gobierno nacional tras conocerse que el costo de vida de marzo fue de 3,4%.

La inflación de abril apunta a ubicarse por debajo del 3%, según estudio de empresas privadas. Este escenario había sido planteado por el Gobierno nacional tras conocerse que el costo de vida de marzo fue de 3,4%.

 

El último informe de la consultora LCG reveló que el precio de los alimentos subió 1,4% en la tercera semana de abril, pero este avance se compensa con la baja de 0,4% de la primera y la suba de 0,5% de la segunda.

 

Para esta consultora los alimentos acumulan un alza de 1,5% en las cuatro últimas semanas.

 

 

Para Econviews el promedio de las últimas cuatro semanas en alimentos y bebidas en supermercados fue de 1,6%. A su vez, Eco Go tiene una proyección en torno al 2,3% mensual, con datos a mitad de abril.

 

“Abril continúa marcado por la desaceleración en Alimentos, lo que ayuda a compensar la inercia que arrastran otros rubros. Más allá del congelamiento de combustibles, aún persiste el arrastre estadístico del 8% heredado de marzo, sumado a la presión estacional que todavía exhibe indumentaria por el cambio de temporada”, señala la consultora.

 

En caso de confirmase este dato se revertiría un proceso de 10 meses continuo de incrementos en los precios.

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