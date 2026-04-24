Emiten alerta por viento para una zona de Entre Ríos: prevén ráfagas de hasta 80 km/h

Un alerta por viento en Entre Ríos fue emitido para este domingo e incluye a varios departamentos de la provincia, donde se prevén condiciones meteorológicas adversas con ráfagas intensas. La advertencia alcanza a Gualeguay, Victoria, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional, el área será afectada por vientos del sector sudoeste y oeste, con velocidades sostenidas que oscilarán entre los 35 y 50 kilómetros por hora. Además, se indicó que las ráfagas podrían superar los 80 km/h, lo que podría generar complicaciones en distintas actividades.

El nivel amarillo implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En este contexto, se recomendó tomar precauciones, especialmente en zonas rurales y urbanas donde los vientos puedan provocar caída de ramas, voladura de objetos o inconvenientes en la circulación.

Asimismo, las condiciones podrían impactar en tareas al aire libre, el tránsito en rutas y caminos, y el normal desarrollo de actividades durante la jornada del domingo.

Recomendaciones ante el viento fuerte

Ante este tipo de eventos, se aconseja asegurar elementos que puedan volarse, evitar permanecer en lugares expuestos y mantenerse informado a través de los canales oficiales. También se sugiere extremar los cuidados al conducir, especialmente en rutas abiertas donde las ráfagas pueden afectar la estabilidad de los vehículos.