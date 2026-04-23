Llega un frente frío a Entre Ríos: anuncian mínimas de 7ºC desde la próxima semana

Llega el frío a Entre Ríos y el cambio en las condiciones del tiempo comenzará a sentirse con fuerza en los próximos días. Tras una seguidilla de jornadas templadas y agradables, se espera el ingreso de un frente frío que provocará un marcado descenso de la temperatura en toda la región.

“No se ven lluvias en el corto plazo y hay que disfrutar de estas temperaturas porque a partir del domingo empieza a bajar bastante”, sostuvo el meteorólogo Sergio Jalfin al referirse al panorama inmediato.

En esa línea, agregó: “Hasta el sábado habrá máximas promediando los 25 grados”, anticipando el cierre de la etapa más templada antes del ingreso del aire frío.

Seguirá el frío en la región Centro. Foto: Archivo Elonce.

Descenso térmico y nuevas condiciones climáticas

El ingreso del frente frío impactará de lleno en Entre Ríos, especialmente en ciudades como Paraná y localidades aledañas. Desde el lunes, las temperaturas mínimas comenzarán a ubicarse entre los 7 y 9 grados, generando mañanas mucho más frescas.

“Desde el lunes en adelante va a estar bastante fresco Paraná y toda la región. Se va a ir acercando un frente frío intenso a todo el centro de Argentina”, explicó Jalfin sobre el cambio de masa de aire.

Foto: Archivo Elonce.

A pesar de este descenso, llevó tranquilidad respecto a posibles heladas: “Para la semana que viene, en algunos días frescos, van a haber mínimas entre siete y nueve grados. Todavía no vamos a estar en valores de heladas, pero sí es un descenso importante de la temperatura”.

El impacto del fenómeno El Niño en la región

Más allá del corto plazo, el escenario climático presenta otro elemento de preocupación: la llegada del fenómeno El Niño durante el segundo semestre del año. Este evento podría traer consigo lluvias intensas en gran parte del Litoral argentino.

“El fenómeno de El Niño va a estar llegando en el segundo semestre del año y va a provocar fuertes lluvias en la zona del Litoral argentino y el noroeste del país”, afirmó el meteorólogo.

En ese sentido, remarcó el posible impacto local: “Va a afectar a Paraná y alrededores”, advirtió, al tiempo que vinculó este fenómeno con los excesos hídricos actuales.

Eventos recientes y señales de alerta

En los últimos días, varias provincias del norte y centro del país registraron lluvias extraordinarias producto de un sistema de baja presión muy intenso. Santa Fe, Entre Ríos y Formosa estuvieron entre las zonas más afectadas.

“Eso se produjo por un sistema de baja presión en los últimos días, que fue muy fuerte en el norte de Argentina y provocó lluvias extraordinarias. Es un evento extremo”, explicó Jalfin.

Además, profundizó sobre el escenario a futuro: “Ante este panorama de fuertes lluvias e inundaciones, el desarrollo del fenómeno de El Niño para el segundo semestre es una muy mala proyección para los suelos anegados”.

Paro en el SMN y posibles complicaciones

En paralelo a este contexto climático, el especialista también se refirió al paro anunciado en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que podría afectar la emisión de datos.

“Se da en un contexto de 140 despidos. Lamentablemente, el Gobierno nacional ejecutó esta medida desfavorable”, señaló.

Por último, advirtió sobre las consecuencias: “Lo que se ve es una pérdida en la cantidad de datos. Eso repercute en la cantidad de información emitida y en el corto plazo va a afectar la calidad de los pronósticos y las alertas”, concluyó.