Paranaense competirá en el Nacional de escalada y busca apoyo para cumplir su sueño

REDACCIÓN ELONCE
La atleta de 17 años representará a la región en el campeonato que se realizará en Esquel. Aspira a clasificar a un mundial y destacó la necesidad de sponsors para sostener su carrera deportiva. “Un sponsor sería la mejor opción porque es alguien que te ayuda a seguir tu proceso en toda la etapa”.
Una adolescente de 17 años se prepara para representar a la región en el campeonato nacional de escalada deportiva, que se llevará a cabo del 1 al 3 de mayo en Esquel, en una competencia clave que podría abrirle las puertas a una instancia internacional.
Se trata de Camila Marzoni Orlando, quien entrena en Paraná y se encuentra federada en Santa Fe para poder competir oficialmente. La deportista explicó a Elonce que la escalada es una disciplina exigente que combina fuerza, coordinación, equilibrio y técnica. “Es un desafío constante que te motiva a seguir mejorando”, sostuvo.
Su vínculo con el deporte comenzó a partir de una iniciativa familiar, aunque con el tiempo continuó sola en la actividad, consolidando un proceso de formación que hoy la ubica en el ámbito competitivo nacional.
Un deporte exigente y en crecimiento
Marzoni Orlando detalló que su entrenamiento incluye preparación física, ejercicios técnicos y la práctica de “boulders”, recorridos específicos que deben resolverse en el menor tiempo o con la menor cantidad de intentos posibles.
En competencia, los participantes enfrentan distintos circuitos con un tiempo limitado para analizarlos y ejecutarlos, lo que exige tanto capacidad física como estrategia.
La adolescente indicó que actualmente es la única representante entrerriana en su categoría, mientras que otros competidores pertenecen a delegaciones de distintas provincias.
El objetivo: llegar al plano internacional
El torneo nacional no solo representa una instancia deportiva relevante, sino también una oportunidad de clasificación. Según explicó, quienes logren ubicarse entre los primeros puestos podrán acceder a competencias internacionales, como el campeonato mundial previsto para junio en Italia.
En ese marco, la deportista remarcó la importancia de contar con apoyo económico para sostener su carrera. “Creemos que es importante que tanto empresas como el Estado acompañen a los atletas, porque es un proceso continuo y no solo una competencia puntual”, expresó.
Trayectoria y disciplina
Además de la escalada, Marzoni Orlando cuenta con antecedentes en otras disciplinas, como el ajedrez, donde obtuvo títulos a nivel provincial y nacional. Según explicó, esa experiencia le aportó herramientas estratégicas que hoy aplica en la lectura de los recorridos durante las competencias.
La joven destacó el acompañamiento de su entorno y el ambiente del deporte, al que definió como “muy positivo y motivador”.
Con la mirada puesta en el torneo de Esquel, la atleta se prepara para una competencia que podría marcar un punto de inflexión en su carrera deportiva, con el objetivo de alcanzar una clasificación internacional y continuar su desarrollo en la disciplina.