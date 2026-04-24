Realizarán una nueva edición de “Atardeceres en el Cementerio”

Una nueva edición de la propuesta cultural “Atardeceres en el Cementerio” se realizará este sábado 25 de abril a las 19 en el Cementerio Municipal, con entrada libre y abierta a todo público. En esta oportunidad, la temática será “Noche de linternas”, por lo que se solicitó a los participantes concurrir con linternas o teléfonos celulares para acompañar el recorrido.

La actividad será guiada por mediadores culturales del Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, quienes estarán a cargo de brindar información histórica y patrimonial durante la visita. La iniciativa busca generar un espacio de encuentro que combine el disfrute, la educación y la difusión del patrimonio local.

Una experiencia nocturna diferente

Durante la jornada, el cementerio permanecerá a oscuras, lo que permitirá una experiencia distinta para los asistentes. En ese contexto, las linternas cumplirán un rol central al iluminar los distintos elementos arquitectónicos y simbólicos que forman parte de los panteones.

Según se informó, el recorrido permitirá observar esculturas, inscripciones y detalles que suelen pasar desapercibidos durante el día. Además, los guías ofrecerán explicaciones sobre los significados y mensajes presentes en estos espacios.

La propuesta invita a redescubrir el Cementerio Municipal desde una perspectiva cultural, promoviendo nuevas formas de conocer y habitar este espacio histórico de la ciudad.