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Haciendo Comunidad Propuesta cultural nocturna abierta al público

Realizarán una nueva edición de “Atardeceres en el Cementerio”

La actividad se llevará a cabo este sábado por la noche y propone un recorrido guiado con una experiencia diferente en el Cementerio Municipal. Invitan a los asistentes a llevar linternas o teléfonos para iluminar el trayecto.

24 de Abril de 2026
Atardeceres en el Cementerio
Atardeceres en el Cementerio Foto: archivo

La actividad se llevará a cabo este sábado por la noche y propone un recorrido guiado con una experiencia diferente en el Cementerio Municipal. Invitan a los asistentes a llevar linternas o teléfonos para iluminar el trayecto.

Una nueva edición de la propuesta cultural “Atardeceres en el Cementerio” se realizará este sábado 25 de abril a las 19 en el Cementerio Municipal, con entrada libre y abierta a todo público. En esta oportunidad, la temática será “Noche de linternas”, por lo que se solicitó a los participantes concurrir con linternas o teléfonos celulares para acompañar el recorrido.

 

La actividad será guiada por mediadores culturales del Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, quienes estarán a cargo de brindar información histórica y patrimonial durante la visita. La iniciativa busca generar un espacio de encuentro que combine el disfrute, la educación y la difusión del patrimonio local.

 

Una experiencia nocturna diferente

 

Durante la jornada, el cementerio permanecerá a oscuras, lo que permitirá una experiencia distinta para los asistentes. En ese contexto, las linternas cumplirán un rol central al iluminar los distintos elementos arquitectónicos y simbólicos que forman parte de los panteones.

 

Según se informó, el recorrido permitirá observar esculturas, inscripciones y detalles que suelen pasar desapercibidos durante el día. Además, los guías ofrecerán explicaciones sobre los significados y mensajes presentes en estos espacios.

 

La propuesta invita a redescubrir el Cementerio Municipal desde una perspectiva cultural, promoviendo nuevas formas de conocer y habitar este espacio histórico de la ciudad.

Temas:

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