Progresar: este viernes cierra la inscripción para la línea de educación obligatoria

Este viernes será una fecha importante para miles de jóvenes de todo el país que buscan acceder a las becas Progresar. Durante la jornada finalizará la inscripción 2026 para la línea destinada a la finalización de la educación obligatoria, una de las modalidades más consultadas del programa nacional.

La convocatoria de Progresar está dirigida a estudiantes que necesitan acompañamiento económico para terminar sus estudios, continuar carreras superiores o avanzar en capacitaciones laborales. Por eso, el cierre de esta etapa marca un plazo clave para quienes aún no completaron el trámite.

Las solicitudes deben realizarse de manera online a través de la plataforma Mi Argentina, con usuario y contraseña.

Qué línea cierra este viernes

La inscripción que vence este viernes corresponde a la línea “Finalización de la educación obligatoria”, destinada a jóvenes que cursan nivel primario o secundario y necesitan apoyo económico para sostener la escolaridad.

Entre los requisitos principales figuran tener entre 16 y 24 años al momento del cierre de la convocatoria, contar con DNI y que los ingresos del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Además, se exige la condición de alumno regular dentro del sistema educativo.

Progresar.

Qué otras inscripciones siguen abiertas

Más allá del cierre de hoy, el programa Progresar mantiene abiertas otras dos líneas hasta el 30 de abril: “Fomento de la educación superior” y “Progresar Enfermería”.

En estos casos, están orientadas a estudiantes terciarios y universitarios de instituciones públicas, así como también a quienes cursan carreras vinculadas al área de salud.

Para estas modalidades, la edad general va de 17 a 25 años, con ampliaciones para estudiantes avanzados y excepciones en grupos prioritarios o enfermería.

Cuándo abre Formación Profesional

Quienes busquen anotarse en la línea “Formación Profesional” deberán esperar hasta el próximo lunes 27 de abril, cuando comenzará la inscripción correspondiente.

Esa modalidad apunta a cursos y trayectos de capacitación laboral con salida al mercado de trabajo.

Actualmente, el monto mensual de la beca Progresar es de $35.000. Por eso, muchos interesados siguen de cerca cada convocatoria para no perder la oportunidad de acceder al beneficio.

Ante el cierre de plazos, recomiendan revisar documentación, datos personales y requisitos antes de iniciar o finalizar el trámite digital.