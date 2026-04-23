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Anuncian fogón folclórico y noche cultural para este viernes y sábado en Paraná

Habrá espectáculos, danza, música y feria de emprendedores en en la Casa de la Cultura, en el marco de una agenda que busca acercar propuestas culturales a la comunidad con acceso gratuito, supo Elonce.

23 de Abril de 2026
Sofi Drei, una de las artistas convocadas
Sofi Drei, una de las artistas convocadas

REDACCIÓN ELONCE

Habrá espectáculos, danza, música y feria de emprendedores en en la Casa de la Cultura, en el marco de una agenda que busca acercar propuestas culturales a la comunidad con acceso gratuito, supo Elonce.

Durante este fin de semana se desarrollarán en Paraná dos propuestas culturales con entrada libre y gratuita, organizadas por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, en el marco de una agenda que apunta a federalizar y ampliar el acceso a espectáculos artísticos.

 

Según explicó el secretario provincial de Cultura, Julián Stoppello, el viernes se dará inicio a una nueva edición del ciclo “Fogón Entrerriano”, una propuesta de carácter itinerante con base folclórica que recorrerá distintas localidades de la provincia. La actividad comenzará a las 21 en la Casa de la Cultura, ubicada en la intersección de calles 9 de Julio y Carbó.

 

En esta primera fecha se presentarán la artista Marcia Müller y el grupo Trinchera, oriundo de Concordia, en una apuesta por visibilizar a exponentes de distintas regiones entrerrianas. “Siempre buscamos abrir los centros culturales a toda la provincia”, destacó el funcionario.

Anuncian fogón folclórico y noche cultural para este viernes y sábado en Paraná

Música y danza con identidad entrerriana

 

El ciclo "Fogón Entrerriano" se consolidó durante el año pasado como un espacio de encuentro cultural y continuará este año con nuevas presentaciones en diferentes puntos del territorio provincial.

 

La propuesta combina música en vivo con una impronta tradicional, destacando artistas locales y promoviendo la participación del público en espacios accesibles. Además, contará con servicio de buffet para quienes asistan al evento.

 

Desde la organización señalaron que el objetivo es generar instancias de encuentro entre artistas y público, fortaleciendo la identidad cultural entrerriana.

Noche de las Ciudades y actividades complementarias

 

Por otra parte, el sábado desde las 20 se llevará a cabo una nueva edición de “La Noche de las Ciudades”, también en la Casa de la Cultura. En esta oportunidad participarán delegaciones de Villa Libertador San Martín y San José de Feliciano, que presentarán espectáculos de danza, música y propuestas vinculadas al turismo y el emprendedurismo. El cierre estará a cargo de la cantante Sofi Drei, quien actuará como anfitriona del evento.

Asimismo, el viernes a las 20 se inaugurará una muestra en el Museo Provincial de Bellas Artes “Pedro E. Martínez”, en el marco de su centenario, con una exposición que pondrá en valor el patrimonio artístico de la institución.

Desde la Secretaría de Cultura recordaron que continúan abiertas diversas convocatorias, entre ellas el Encuentro de Muralismo -cuyas inscripciones cierran el 24 de abril- y el primer Encuentro Entrerriano de Danza, previsto para mayo en Paraná.

Temas:

Casa de la Cultura fin de semana en Paraná fogón folclórico noche cultural
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