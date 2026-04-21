Museo Provincial de Bellas Artes celebra su centenario con una agenda anual de actividades

REDACCIÓN ELONCE
El Museo Provincial de Bellas Artes cumple 100 años el próximo 30 de agosto y, en ese marco, anunciaron una nutrida agenda de actividades que comenzarán este viernes y se desarrollarán a lo largo de todo el año.
El Museo Provincial de Bellas Artes cumple 100 años el próximo 30 de agosto y, en ese marco, anunciaron una nutrida agenda de actividades que se desarrollarán a lo largo de todo el año.
Al respecto, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, expresó a Elonce que “estamos muy felices de estar anunciando la celebración de los 100 años del museo, es la casa de las artes visuales de la provincia de Entre Ríos. Resguarda gran parte del patrimonio más significativo de las artes visuales. Es también una mirada permanente a lo que vendrá, porque son las obras de muchos años y también obras permanentes de autores que están generando en este mismo momento. Celebrar los 100 años del museo es un orgullo para todos los entrerrianos”.
En relación con las primeras actividades, la coordinadora del museo, Julia Acosta, detalló el inicio formal de la programación: “El viernes, a las 20 horas, inauguramos la primera parte de toda esta celebración que queremos hacer durante el año. El 30 de agosto es el aniversario, es la fecha de fundación del museo y vamos a hacer un festejo particular, pero previo a eso tenemos pensadas tres inauguraciones patrimoniales”.
La propuesta busca acercar al público una selección amplia del acervo del museo: “Debido al espacio, no podemos mostrar todo el patrimonio que tenemos, pero sí queríamos abarcar la mayor cantidad de obras posibles para compartirlas con la comunidad, para que se pueda apreciar, se pueda disfrutar y podamos trabajar en actividades en relación a las obras y a los artistas que tenemos en Entre Ríos”.
Consultada sobre el público destinatario, Acosta subrayó la apertura de la programación: “La semana que viene ya arrancamos con los recorridos pedagógicos. Además de la exhibición Un Destello Sostenido, que es el nombre de la muestra, inauguramos una cápsula del tiempo que es un relato cronológico desde la fundación del museo hasta la actualidad, es una línea temporal. Además, tenemos la Sala 5, que es Un Viaje Centenario, que está destinada para las escuelas y para público en general. Es una brújula donde pensamos los puntos cardinales del museo, para recorrer el edificio y las salas con obras”.
Como parte de la inauguración, también habrá una propuesta artística participativa: “Fernanda Álvarez, que es una artista de Paraná, va a realizar una acción poética de servicio de escritura de cartas, que también es una forma de bueno de interactuar con el público y de que el público también nos deje unos mensajes para el museo del futuro, para los artistas o para quienes quieran escribirle la carta”. Elonce.com