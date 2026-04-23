Estacionamiento medido: dieron detalles de la licitación y cómo funcionará el nuevo sistema

La Municipalidad de Paraná avanzó con el llamado a licitación para implementar un nuevo sistema de estacionamiento medido y este jueves funcionarios brindaron precisiones sobre el esquema previsto, las zonas alcanzadas y la modalidad que se buscará adjudicar. La apertura de ofertas está prevista para el 15 de mayo.

El proceso fue oficializado tras la publicación en el Boletín Oficial y forma parte de una iniciativa aprobada meses atrás por el Concejo Deliberante para reorganizar el tránsito y mejorar la disponibilidad de espacios en sectores de alta circulación.

En declaraciones a Elonce, el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán, sostuvo que se trata de “un trabajo que venimos haciendo hace un tiempo ya prolongado”.

Qué busca el municipio

Bolzán remarcó que la gestión pretende modernizar el servicio y afirmó: “Nos va a permitir ordenar el estacionamiento de la ciudad de Paraná con un sistema nuevo, moderno, ágil y práctico para el vecino”.

Además, explicó que la licitación no solo comprende el cobro del servicio, sino también infraestructura complementaria. “La licitación implica el sistema en sí, estacionamiento medido y toda la señalética también, horizontal y vertical”, señaló.

Bolzán y Gómez dieron precisiones.

Sobre el funcionamiento, indicó que el pliego contempla herramientas digitales y alternativas presenciales para quienes no utilicen tecnología móvil.

“Pensamos en un sistema informático, por una aplicación, también una página web, y si una persona no usa el celular, que haya puntos de venta también”, detalló.

Zonas y modalidad prevista

Por su parte, la subsecretaria de Seguridad Vial, Florencia Gómez, explicó que el estacionamiento medido estará dividido en tres áreas.

“Una sería el microcentro, donde vamos a buscar mayor rotación, y después nos vamos a ir expandiendo a residencial y una tercera zona cercana a costanera”, precisó.

Estacionamiento medido.

No obstante, aclaró que determinados sectores no serán incorporados inicialmente. “Todo lo que es Laurencena no va a estar incluido dentro del medido”, afirmó.

También adelantó que los valores variarán según ubicación y demanda. “El costo va a ser escalonado en función de las zonas. No pretendemos que sea elevado, sino incrementarlo en algunos sectores para generar rotación”, sostuvo.

Tarifas y próximos pasos

Desde el Ejecutivo señalaron que ahora esperarán propuestas empresarias para definir la adjudicación. Según Bolzán, ya existe interés de firmas de distintas ciudades.

“Hay empresas de Santa Fe, de Buenos Aires y también locales, pero queremos que sean las firmas las que propongan la mejor oferta”, expresó.

Mientras tanto, el municipio continuará con el análisis técnico hasta la apertura de sobres. La intención oficial es que el nuevo estacionamiento medido combine tecnología, control y mayor disponibilidad de espacios en áreas clave de Paraná.