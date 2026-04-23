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Quini 6: bajo la modalidad Siempre Sale, tres entrerrianos ganaron más de 6 millones de pesos

En el último sorteo del Quini 6, tres apostadores entrerrianos ganaron en el Siempre Sale y cada uno se lleva más de 6 millones de pesos. Dónde se realizaron las apuestas.

23 de Abril de 2026
El Quini 6 y nuevos ganadores en Entre Ríos
El Quini 6 y nuevos ganadores en Entre Ríos

En el último sorteo del Quini 6, tres apostadores entrerrianos ganaron en el Siempre Sale y cada uno se lleva más de 6 millones de pesos. Dónde se realizaron las apuestas.

Tres apostadores de la provincia de Entre Ríos ganaron una importante suma en el sorteo del Quini 6 realizado este miércoles por la lotería de Santa Fe.

 

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que los afortunados, que acertaron los números de la modalidad Siempre Sale, realizaron su jugada en la agencia Nº 891 de Colonia Avellaneda; agencia Nº 34 de Concordia y agencia Nº 738 de Nogoyá.

 

Cada uno se lleva la cifra de $6.906.164,14.

Todos los resultados del sorteo de Quini 6

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios y en el próximo sorteo habrá en juego 5.500 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 10-12-30-20-00-37. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $780.000.000.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 33-26-11-39-21-04. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $780.000.000.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 12-10-44-17-27-41. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $2.745.493.769.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 23-35-20-07-41-13. Hubo 42 ganadores con cinco aciertos, tres de Entre Ríos, y cada uno se lleva $6.906.164,14.

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 630 ganadores y cada uno percibirá $246.031,75. Elonce.com

Temas:

Quini 6 Siempre Sale apostadores Entre Ríos IAFAS
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