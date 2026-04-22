Quini 6: 42 apostadores ganaron más de $6 millones en el Siempre Sale

REDACCIÓN ELONCE
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.500 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.500 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 10-12-30-20-00-37. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $780.000.000.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 33-26-11-39-21-04. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $780.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 12-10-44-17-27-41. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $2.745.493.769.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 23-35-20-07-41-13. Hubo 42 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $6.906.164,14.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 630 ganadores y cada uno percibirá $246.031,75. Elonce.com