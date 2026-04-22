Termina el plazo para anotarse a los “vouchers” educativos: cómo hacer el trámite

El programa otorga una ayuda económica a familias con hijos en escuelas privadas subsidiadas. La inscripción se realiza de forma online. El plazo para anotarse vence el próximo 30 de abril.
El Gobierno nacional mantiene abierta, por tercer año consecutivo, la inscripción a los vouchers educativos, un programa destinado a asistir económicamente a familias cuyos hijos asisten a colegios privados con aporte estatal. El plazo para anotarse vence el próximo 30 de abril.
La iniciativa, formalizada a través de la Resolución 205/2026 de la Secretaría de Educación, está dirigida a hogares con ingresos inferiores a siete salarios mínimos, es decir, poco más de $2,5 millones en la actualidad.
El beneficio alcanza a familias que cumplan con los siguientes requisitos:
- Tener hijos de hasta 18 años
- Que asistan a escuelas privadas con al menos 75% de subsidio estatal
- Contar con ingresos familiares menores a 7 salarios mínimos
- Tener residencia legal en el país de al menos dos años
- Estar registrados en Mi Argentina
Además, los estudiantes deben ser alumnos regulares al momento de la inscripción. Para completar el trámite, se deben tener a mano:
- DNI y CUIL de los menores
- Datos de la escuela (nombre y dirección)
- CBU actualizado en Mi Anses
- Usuario activo en la app Mi Argentina
Cómo anotarse paso a paso
El proceso es completamente online y se realiza de la siguiente manera:
- Ingresar o crear una cuenta en Mi Argentina
- Acceder a la plataforma de Vouchers Educativos
- Completar los datos personales y del grupo familiar
- Cargar la información del estudiante
- Confirmar la solicitud
Luego, el estado del trámite puede seguirse desde la misma plataforma. El beneficio se acredita a través de Anses, mediante transferencia bancaria o billetera virtual, y es compatible con otras prestaciones sociales.
Las escuelas deben validar la regularidad del alumno y el pago de cuotas. Entre los motivos de baja figuran la pérdida de condición de alumno regular, la falta de pago de tres cuotas consecutivas o la finalización del programa.
La asistencia se extenderá hasta diciembre de 2026 para quienes cumplan con todos los requisitos, con el objetivo de aliviar el costo de las cuotas escolares en un contexto económico complejo.