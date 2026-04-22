Jurado popular declaró culpables a ambos padres por la muerte de su beba Kathaleya Quetzaly en Paraná

Tras siete días de debate, un jurado popular reunido en Paraná declaró culpables a Cristian Gabriel Hernández y Ariana Gisela González por la muerte de su hija Kathaleya Quetzaly. El caso generó fuerte conmoción en la comunidad por la brutalidad de los hechos.

El tribunal consideró a Hernández autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo, mientras que González fue hallada culpable del mismo delito en circunstancias extraordinarias de atenuación. La decisión se tomó tras una extensa deliberación del jurado popular.

La causa judicial investiga la muerte de la beba de dos meses ocurrida el 12 de octubre de 2021, cuando ingresó al Hospital Militar de Paraná con gravísimas lesiones.

Una causa marcada por lesiones reiteradas

De acuerdo con la acusación, la menor habría sufrido agresiones reiteradas durante semanas. Las pericias determinaron la existencia de 18 lesiones externas y múltiples lesiones internas, entre ellas cinco costillas fracturadas y hemorragias en la cabeza y los ojos.

La gravedad del cuadro clínico fue determinante para su fallecimiento, ocurrido pocas horas después de su ingreso al centro de salud.

El proceso judicial y el veredicto

Conocido el veredicto, la jueza técnica y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, informó que la audiencia de cesura se realizará este jueves a las 10 en los Tribunales, donde las partes expondrán sus argumentos sobre la pena.

Hasta esa instancia, la magistrada dispuso que los imputados continúen bajo prisión preventiva en modalidad de arresto domiciliario.

Intervención de las partes en el juicio

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por las fiscales Valeria Vílchez y Evangelina Santana. En tanto, la defensa de González estuvo a cargo de las defensoras oficiales Mariana Montefiori y Antonela Manfredi, mientras que Cristian Gabriel Hernández fue asistido por los defensores Fernando Callejo y Rodrigo Juárez.

El caso ahora ingresa en la etapa final del proceso judicial, donde se definirá la pena que deberán cumplir los condenados.