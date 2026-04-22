Demoraron a dos jóvenes tras denuncias por disparos de arma de fuego en Bajada Grande

REDACCIÓN ELONCE
Dos jóvenes fueron demorados tras un operativo policial por presuntas detonaciones en Bajada Grande. La Justicia ordenó pruebas para determinar su participación en el hecho.
Disparos de arma de fuego en Bajada Grande, motivaron un operativo policial luego de que vecinos alertaran al Servicio 911, sobre detonaciones en la zona de Callejón Portland, de la capital entrerriana.
Personal de la fuerza, intervino de inmediato y logró localizar a dos jóvenes señalados como presuntos autores de la balacera registrada durante la tarde de este miércoles.
Al arribar al lugar, los efectivos realizaron recorridas preventivas y demoraron a uno de los sospechosos. Posteriormente, agentes de la División 911, lograron dar con el segundo implicado, quien también fue demorado en el marco del procedimiento llevado a cabo en la zona.
Medidas judiciales y pericias
Tras la intervención, se dio aviso al fiscal en turno, quien dispuso la realización de pruebas de dermotest a ambos jóvenes y su correcta identificación. Ambos quedaron supeditados a la causa mientras se avanza en la investigación para esclarecer lo ocurrido.