Se realizó una manifestación en rechazo a la modificación de la Ley de emergencia en discapacidad

REDACCIÓN ELONCE
La ley de emergencia en discapacidad generó una manifestación en Plaza Mansilla, donde familias y organizaciones expresaron su rechazo a una posible modificación.
La ley de emergencia en discapacidad fue el eje de una manifestación realizada en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, donde familias, prestadores y organizaciones expresaron su preocupación ante un proyecto que busca modificar la normativa vigente. La concentración tuvo lugar durante la noche del miércoles y reunió a distintos actores vinculados al sector.
“Hoy nos vemos acá nuevamente frente a la Casa de Gobierno reclamando en la calle. La ley de emergencia en discapacidad era, supuestamente, hasta el 31 de diciembre de 2026, lo cual las familias pensábamos que íbamos a estar tranquilos hasta esa fecha. Nos enteramos el sábado que ingresó al Senado un nuevo proyecto para modificar lo que ya se había estipulado”, sostuvo Nadia Gasparin.
En ese sentido, las familias remarcaron la incertidumbre que genera esta iniciativa legislativa, especialmente en relación con el acceso a prestaciones y la cobertura de servicios esenciales. La convocatoria buscó visibilizar el impacto que podría tener una eventual modificación del sistema actual.
Preocupación por cambios en el sistema de prestaciones
“Lo que propone esta modificación de proyecto de ley es la eliminación del nomenclador de discapacidad, que es el sistema universal de prestaciones, donde estipulan las prestaciones y los valores. Lo que busca este proyecto es dejar a elección de cada obra social o prepaga si te corresponde la prestación y qué valor abonarle al prestador. Esto nos deja desamparados totalmente porque hoy con un sistema universal de prestaciones muchas veces recurrimos a recursos de amparos y se rige por ese nomenclador a la hora de cubrir las prestaciones y los valores que deben pagarles a los prestadores. Con esto nos dejaría totalmente a la deriva”.
La preocupación se centra en la posibilidad de perder un marco regulatorio unificado que garantice derechos y establezca criterios claros para las coberturas. Según manifestaron, el actual sistema, aunque con dificultades, permite establecer parámetros que sirven de respaldo ante conflictos con obras sociales o prepagas.
“Hablábamos con las familias y todo daba a que algo podía suceder, pero no esperábamos a esta noticia”, agregaron durante la manifestación, reflejando el impacto que tuvo la novedad en el sector.
Reclamo a legisladores y autoridades
“Las expectativas (de este proyecto) lamentablemente no son buenas porque estamos desgastados y psicológicamente las familias sestamos cansadas. Lo que estamos instando ahora es que quienes legislan y representan a nuestra provincia nos defiendan y que se mantenga la ley vigente que fue votada cinco veces”.
Por su parte, Amarú Méndez, presidente de NeuroCEA, también se expresó durante la jornada: “Agradecemos que se hayan acercado a esta convocatoria que es muy importante para visibilizar lo que está pasando en discapacidad y para hacerle entender al gobernador y a los legisladores que cuando este proyecto ingrese al Congreso, que piensen que deben hacer, que piensen en las personas que están desgastadas y devastadas. Necesitamos respuestas prontas”.