Tráfico de fentanilo y operativo en hospital: qué datos buscaba Gendarmería, sospechosa ya no trabaja en el San Roque y niegan irregularidades

La investigación por tráfico de fentanilo y propofol en encomiendas avanzó en las últimas horas con un allanamiento en el Hospital Materno Infantil San Roque y requerimientos formales al Ministerio de Salud provincial, en el marco de una causa judicial que se tramita en la provincia de Chubut.

Las autoridades sanitarias entrerrianas brindaron una conferencia de prensa en la que detallaron el alcance de los procedimientos y remarcaron que se pusieron “a disposición” de la Justicia.

El allanamiento en el hospital materno infantil.

El secretario de Salud de Entre Ríos, Daniel Valentinuz, explicó que “hubo dos procedimientos, uno en el Ministerio de Salud de la provincia, donde Gendarmería pidió una requisitoria de nueve puntos que hoy al mediodía deben estar contestados”. Según precisó, el requerimiento abarcó áreas clave como la Dirección de Personal, Hospitales, Jurídicos y Despacho.

En ese sentido, el funcionario indicó que el pedido judicial “vino desde Rawson (Chubut) por un juzgado” y aseguró que desde la provincia están dispuestos a colaborar: “Estamos dispuestos a colaborar con toda la investigación y ya hemos contestado esta demanda”, afirmó a Elonce.

El secretario de Salud de Entre Ríos, Daniel Valentinuz.

Allanamiento en el hospital y vínculo con ex personal

Respecto al operativo en el Hospital Materno Infantil San Roque, Valentinuz señaló que podría estar vinculado a una persona que ya no forma parte del establecimiento. “Creemos que la investigación viene por ese lado”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el equipo del nosocomio brindó toda la información solicitada.

Por su parte, el director del Hospital Materno Infantil San Roque, el médico pediatra Alejandro Calógero, relató cómo se desarrolló el procedimiento. “Ayer a la tarde alrededor de las 15 horas, me comunicaron que estaba la presencia de Gendarmería en el hospital, con una orden de recupero de información por un trámite judicial iniciado en la provincia de Chubut”, explicó ante Elonce.

El profesional detalló que se presentó en el lugar y que inmediatamente se puso a disposición: “Nos solicitaron remitos de compras, facturas, el listado de proveedores en relación a unas drogas que se están investigando”, indicó, y agregó que el pedido incluyó sustancias como fentanilo, propofol, remifentanilo, ketamina y morfina.

El director del Hospital Materno Infantil San Roque, médico pediatra Alejandro Calógero.

Entrega de documentación y trazabilidad de medicamentos

Calógero aseguró que se entregó toda la documentación requerida por la fuerza federal. “Se hizo todo un relevamiento incluso. Presentamos un croquis de la farmacia y del circuito interno, proveímos registro de insumos, depósitos, almacenamiento y sacamos copias de los libros de acta”, detalló a Elonce.

Además, precisó que la información solicitada abarcó el período comprendido entre septiembre del año pasado y la actualidad. “Se brindó absolutamente todo, copia fiel de los originales”, subrayó.

Descartan vínculo con el lote investigado

Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con un lote específico de fentanilo de un laboratorio determinado. Sobre este aspecto, Calógero fue enfático: “El lote de compra que se está investigando nunca se compró en el Hospital Materno Infantil San Roque”.

En esa línea, remarcó: “No tenemos ese lote comprado. Por ende, no está registrado en el hospital y nunca se dispensó”, remarcó enfáticamente ante Elonce. Incluso, aseguró que “la droga secuestrada no venía del hospital”, descartando cualquier vínculo con el material incautado en el sur del país.

Ante consultas sobre otras sustancias, el médico reiteró que tampoco existen coincidencias. “Se nos pide un número de lote específico y ese lote no corresponde al hospital”, sostuvo.

Protocolos y controles en el sistema sanitario

El director del hospital también explicó cómo es el manejo de medicamentos sensibles dentro del sistema de salud. “Los protocolos de actuación son los que rigen a nivel nacional”, señaló a Elonce, y añadió que el registro se realiza en libros de actas bajo normativas estrictas.

El allanamiento en el hospital materno infantil.

“Está regido por todas las sociedades farmacéuticas que regulan esto. No sale de la farmacia ningún medicamento de estas características que no tenga receta médica”, afirmó Calógero, al referirse a los controles existentes.

Finalmente, indicó que todos los medicamentos cuentan con trazabilidad: “Los números de lote están en los libros de actas de farmacia en nuestro hospital”, concluyó, al tiempo que evitó realizar valoraciones sobre la conducta de la ex trabajadora involucrada en la investigación.

La trabajadora investigada

En relación con el personal investigado, el director fue categórico: “No es un personal que actualmente se esté desempeñando en nuestro hospital. Sí fue trabajadora, pero hace aproximadamente, dos años que no es de planta estable”, aclaró.

El director del Hospital Materno Infantil San Roque, médico pediatra Alejandro Calógero.

En referencia a si tenía datos, sobre por qué se había realizado un allanamiento en el hospital materno infantil de Paraná, Colágero explicó que “entiendo que por la investigación del personal que les comento (que se desempeñaba en el nosocomio), pero la verdad, desconozco”, señaló.

Al ser consultado sobre dónde se desempeñaba la trabajadora del hospital San Roque, el director del nosocomio, aclaró que trabajó “en el área de Centro Quirúrgico Obstétrico, fue Supervisora de Enfermería y fue una trabajadora de años en el hospital materno infantil”, dijo.

Además, sostuvo que “hace dos años que no forma parte del trabajo en este en el hospital no la tenemos como personal”, reiteró.

El avance de la causa continúa bajo la órbita de la Justicia federal, mientras las autoridades provinciales reiteraron su disposición a colaborar con el esclarecimiento del caso.