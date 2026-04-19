Secuestraron fentanilo, propofol, ketamina y dólares en Paraná tras operación con encomiendas

Personal de Gendarmería Nacional, desarticuló una operación de tráfico de Sustancias farmacológicas entre Chubut y Entre Ríos, tras interceptar envío de encomienda con fentanilo, propofol, ketamina entre ambas provincias.

La sede Fiscal descentralizada de Rawson junto a Gendarmería y la policía provincial avanzaron en una investigación sobre traslados de medicamentos de alto poder anestésico y narcótico.

Encomienda desde Entre Ríos

En la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn, el pasado jueves se logró la detención de una persona y el secuestro de una encomienda proveniente de la provincia de Entre Ríos.

Al constatar que la caja, poseía en su interior 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo, las Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Rawson y Paraná de Gendarmería, intercambiaron información para allanar dos domicilios vinculados al remitente en la provincia de Entre Ríos.

Allanamientos en Paraná

Los gendarmes al inspeccionar los inmuebles en la ciudad de Paraná incautaron, 148 frascos de Propofol, 90 ampollas de morfina, 50 ampollas de fentanilo, 25 frascos de ketamina, 15 frascos de remifentanilo, documentación, $15.801.500 pesos argentinos, 17.100 dólares, 3.200 reales, armas y municiones.

La coordinación entre Fuerzas de Seguridad interprovinciales logró frenar el desvío anestésicos y narcóticos de alta peligrosidad por su posible consumo fuera del entorno médico.