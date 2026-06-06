Detuvieron a la hermana del narco Esteban Alvarado con un arma y le revocarán la prisión domiciliaria

Yanina Carina Alvarado, hermana del narcotraficante rosarino Esteban Lindor Alvarado, fue nuevamente detenida en la ciudad de Rosario tras ser sorprendida en la vía pública con un arma de fuego, pese a encontrarse bajo el régimen de prisión domiciliaria.

El procedimiento tuvo lugar durante un operativo nocturno en el barrio Nuevo Alberdi, en la zona norte rosarina. Allí, efectivos policiales interceptaron un vehículo en el que se trasladaba la mujer junto a dos hombres, quienes también fueron aprehendidos.

Durante la requisa, los agentes encontraron en poder de Alvarado una pistola calibre .22 con la numeración limada, lo que agravó su situación judicial y motivó la inmediata intervención de la Justicia federal.

Esteban Alvarado

Tras el episodio, los fiscales solicitaron la revocación definitiva del beneficio de la prisión domiciliaria y exigieron su traslado a una unidad penitenciaria para que cumpla de manera efectiva la condena de 11 años por narcotráfico.

Esteban Alvarado

Además del incumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia, la mujer enfrentará una nueva causa por portación ilegal de arma de fuego, a lo que se suma la posibilidad de un tercer juicio oral vinculado al tráfico de cocaína.

El motivo de la prisión domiciliaria

Alvarado había sido condenada en marzo de 2023 en el marco de dos causas por comercialización de estupefacientes, una de ellas relacionada con el secuestro de 32 kilos de cocaína.

Esteban Alvarado

En agosto de 2024, una jueza federal le había concedido la prisión domiciliaria para el cuidado de su hija menor, aunque esa decisión fue posteriormente cuestionada en instancias judiciales superiores. Sin embargo, distintas apelaciones mantuvieron vigente el beneficio hasta su reciente detención.

Esteban Alvarado

Con este nuevo episodio, la Justicia avanzará en su traslado a prisión y en la acumulación de nuevas imputaciones en su contra, en un contexto marcado por su histórica vinculación con estructuras del narcotráfico en Rosario.