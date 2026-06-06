Desbarataron dos kioscos de droga en Concordia y secuestraron 238 dosis de cocaína

Un operativo antidrogas permitió desarticular dos puntos de venta de estupefacientes en Concordia. La Policía Federal Argentina detuvo a dos personas y secuestró 238 dosis de cocaína listas para su comercialización, además de dinero en efectivo presuntamente obtenido a través de la actividad ilícita.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, en el marco de una investigación orientada al combate del narcotráfico y la comercialización de drogas al menudeo.

Operativo antidrogas en Concordia (foto PFA)

La causa estuvo bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Concordia, a cargo del fiscal Fabio Zabaleta.

Investigación en barrio La Bianca

La pesquisa se inició a partir de tareas de inteligencia y vigilancia desarrolladas por personal de la División Antidrogas Concordia de la Policía Federal.

Durante los trabajos investigativos, los efectivos detectaron dos inmuebles ubicados en el barrio La Bianca que eran utilizados para el acopio, distribución y comercialización de clorhidrato de cocaína.

Operativo antidrogas en Concordia (foto PFA)

Las tareas de campo permitieron identificar a dos hombres como presuntos responsables de las maniobras investigadas.

Allanamientos y detenciones

Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado de Garantías Nº 4 de Concordia, a cargo de la jueza María Gabriela Seró, autorizó los allanamientos en los domicilios señalados.

Los procedimientos se realizaron en las últimas horas y culminaron con la detención de los dos sospechosos.

Además, los investigadores secuestraron 238 dosis de cocaína fraccionadas y preparadas para su distribución, junto con dinero en efectivo considerado de interés para la causa.

A disposición de la Justicia

Tras los allanamientos, los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia provincial, mientras continúan las actuaciones para determinar el alcance de la actividad investigada.

Por su parte, la droga y los demás elementos secuestrados quedaron incorporados al expediente judicial por presunta infracción a la Ley de Drogas.

Desde la fuerza destacaron que el procedimiento se enmarcó en las políticas de lucha contra el narcotráfico impulsadas a nivel nacional y permitió desarticular dos puntos de venta de estupefacientes que operaban en Concordia.