Detectaron movimientos sospechosos cerca del río Paraná y secuestraron más de 600 kilos de droga

Un operativo de la Prefectura Naval Argentina permitió secuestrar más de 600 kilos de marihuana en una zona cercana al río Paraná, en la provincia de Misiones. El procedimiento se desarrolló en Puerto Iguazú, en el marco de las tareas de control y prevención del narcotráfico que la fuerza realiza en áreas de frontera.

La investigación se inició a partir de información obtenida por personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de Iguazú, que alertaba sobre un posible ingreso de estupefacientes desde Paraguay hacia territorio argentino.

Con esos datos, se desplegó una patrulla terrestre en inmediaciones del kilómetro 1890 del río Paraná, en un sector conocido como Paraje Cantera Cué, donde se presumía que podría concretarse el traslado de la carga ilegal.

La fuga de los sospechosos

Al llegar al lugar, los efectivos observaron destellos de linternas provenientes de un sendero que conecta con la costa del río. Ante esa situación, avanzaron por la zona para verificar qué ocurría.

Según se informó, cuando los uniformados se internaron en el monte escucharon movimientos de varias personas que escaparon rápidamente en distintas direcciones, aprovechando la oscuridad y la abundante vegetación del lugar.

Tras asegurar el área, Prefectura reforzó el despliegue y realizó un rastrillaje más amplio en los alrededores del río Paraná, con el objetivo de localizar posibles elementos vinculados a la maniobra investigada.

Más de 600 kilos de marihuana

Durante la búsqueda, los agentes encontraron 37 bultos rectangulares que presentaban características compatibles con las utilizadas habitualmente para el transporte de marihuana.

La requisa posterior confirmó que los paquetes contenían un total de 675 panes de droga. El cargamento superó los 600 kilos de peso y, de acuerdo con las estimaciones oficiales, tendría un valor superior a los 2.155 millones de pesos.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Iguazú, a cargo del juez Marcelo Cardozo, quien dispuso las actuaciones correspondientes y ordenó el secuestro de la sustancia hallada cerca del río Paraná. La droga quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para identificar a los responsables de la maniobra.