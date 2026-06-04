Allanamientos por narcomenudeo: secuestran cocaína, marihuana y detienen a cuatro personas

En el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes al menudeo, personal de la División Drogas Peligrosas de Concordia llevó adelante un importante operativo durante la noche de este jueves. Los procedimientos se realizaron por orden judicial en distintos domicilios ubicados en el barrio Ex Aeroclub.

Los allanamientos por narcomenudeo fueron ejecutados en cumplimiento de órdenes emitidas por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del doctor Bastián, mientras que la causa se encuentra bajo la órbita del fiscal Zabaleta, quien dirige la investigación.

Para concretar los procedimientos se desplegó un amplio operativo policial que contó con la participación de efectivos de la División Drogas Peligrosas, personal del Grupo Especial Concordia y agentes pertenecientes a las divisiones de Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de las departamentales Colón y Federación.

Foto: P.E.R.

Secuestraron drogas, dinero y celulares

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, los allanamientos arrojaron resultados positivos y permitieron reunir elementos considerados relevantes para el avance de la causa judicial.

Durante las requisas realizadas en los inmuebles investigados se logró el secuestro de envoltorios que contenían cocaína y marihuana, sustancias que presuntamente estaban destinadas a la comercialización en la modalidad de narcomenudeo.

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Además, los uniformados incautaron una suma de 179.000 pesos en efectivo, dinero que será sometido a peritajes para determinar su posible vinculación con la actividad investigada. A ello se sumó el secuestro de ocho teléfonos celulares, dispositivos que podrían aportar información de interés para la investigación mediante el análisis de comunicaciones, contactos y otros elementos digitales.

Cuatro personas quedaron detenidas

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Como resultado del operativo, cuatro personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Justicia. Se trata de dos hombres de 34 y 28 años y dos mujeres de 37 y 26 años, quienes quedaron supeditados a la causa en trámite.