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Policiales Concepción del Uruguay

Un detenido por agredir a su ex, al hijo de ella y causar destrozos en la vivienda

La víctima denunció que fue atacada por su expareja, quien también golpeó a su hijo de 16 años y provocó importantes destrozos en el inmueble. El hecho ocurrió durante la madrugada en una vivienda de Concepción del Uruguay.

6 de Junio de 2026
Detuvieron a un hombre por violencia de género y daños
Detuvieron a un hombre por violencia de género y daños Foto: archivo / ilustrativa

La víctima denunció que fue atacada por su expareja, quien también golpeó a su hijo de 16 años y provocó importantes destrozos en el inmueble. El hecho ocurrió durante la madrugada en una vivienda de Concepción del Uruguay.

Un hombre de 33 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado tras un episodio de violencia de género que incluyó agresiones físicas contra su expareja, un adolescente de 16 años y daños materiales en una vivienda en Concepción del Uruguay.

 

El hecho ocurrió alrededor de la 1 en un domicilio ubicado sobre calle Teniente Primero Ibáñez. Personal policial de comisaría primera intervino luego de recibir un pedido de auxilio por una situación de violencia en el interior de la propiedad.

 

Según denunció una mujer de 35 años, quien se encontraba en proceso de separación desde hacía una semana, una discusión con su expareja derivó rápidamente en una agresión física.

 

Intervino el hijo de la víctima

 

De acuerdo con el relato de la damnificada, el hombre comenzó a atacarla físicamente durante la discusión. Ante la situación, el hijo adolescente de la mujer intentó intervenir para defender a su madre.

Detuvieron a un hombre por violencia de g&eacute;nero y da&ntilde;os (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detuvieron a un hombre por violencia de género y daños (foto Policía de Entre Ríos)

Sin embargo, el joven de 16 años también fue agredido por el acusado, quien le propinó un golpe durante el incidente.

 

La situación generó momentos de tensión dentro de la vivienda y obligó a la intervención policial para controlar el episodio.

 

Destrozos en el interior de la vivienda

 

Además de las agresiones, el hombre provocó importantes daños materiales en distintos sectores del inmueble.

 

Según se informó, rompió por completo una mesa, un televisor ubicado en la cocina y varios paneles de puertas pertenecientes a diferentes habitaciones de la casa.

 

Al arribar al lugar, los efectivos policiales procedieron a reducir al agresor y trasladarlo inicialmente a la Sección Antecedentes para su correcta identificación.

 

Intervención judicial

 

Mientras tanto, personal de la División Policía Científica realizó las pericias correspondientes para documentar los daños ocasionados en la vivienda.

 

La víctima formalizó la denuncia en sede policial y las actuaciones fueron puestas a disposición de la Justicia.

 

Por disposición de la Fiscalía Auxiliar en turno, el hombre quedó alojado en calidad de aprehendido, imputado por el supuesto delito de daños en contexto de violencia de género.

 

La investigación continuará para determinar todas las circunstancias del hecho y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

Temas:

Concepción del Uruguay Violencia de género daños materiales
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