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Policiales

Solicitan colaboración para encontrar a una adolescente de 15 años

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó colaboración para localizar a Agustina Ailen Montero Castellano, de 15 años.

6 de Junio de 2026
La adolescente búsqueda.
La adolescente búsqueda. Foto: Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó colaboración para localizar a Agustina Ailen Montero Castellano, de 15 años.

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Agustina Ailén Montero Castellano, de 15 años; quien ayer se retiró sin autorización del colegio Bazán y Bustos, de Paraná, a las 16:30.

 

La joven vestía un pantalón tipo jogging color negro con detalles blancos y un buzo negro.

 

Cualquier información sobre su paradero puede suministrarse al 911, o comunicándose al teléfono de División Minoridad 0343- 4209195 .

Temas:

búsqueda Adolescente
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