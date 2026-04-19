Gendarmería interceptó camión que transportaba 30 toneladas de cuarzo y vehículos con animales protegidos

Personal de Gendarmería constató irregularidades en la documentación presentada para el transporte de minerales. En tanto, mientras que dentro de tres rodados se encontraron un Suri y 11 quirquinchos faenados.
Interceptaron camión que transportaba 30 toneladas de cuarzo. Efectivos dependientes del Escuadrón 58 “La Rioja” llevaron a cabo múltiples controles de ruta. Como resultado se constató irregularidades en la documentación presentada para el transporte de minerales; mientras que dentro de tres rodados se encontraron un Suri y 11 quirquinchos faenados.
El primer procedimiento tuvo lugar sobre el kilómetro 434 de la Ruta Nacional N° 38, cuando personal del Grupo “Talamuyuna” inspeccionaron un camión que realizaba el itinerario Villa Mazan (La Rioja) con destino la provincia de Mendoza.
Al efectuar el control se observa que el rodado no presenta revisación técnica obligatoria, asimismo se constatan anomalías en la documentación presentada dando intervención a la Secretaria de Minería y al Juzgado Federal de la Rioja.
Por orientación del Magistrado se realizaron las diligencias correspondientes del hecho, se secuestró la carga en presunta infracción a la Ley N° 7277 y Art 296 del Código Penal de la Nación Argentina, y el vehículo quedó retenido en resguardo en el predio del depósito judicial del Grupo “Talamuyuna” hasta regularizar situación.
Por otra parte, uniformados de la Sección “Chepes”, en proximidad a la localidad de Chamical, detuvieron la marcha de un automóvil y al requisar el sector del baúl hallaron los restos de un Suri Rhea Pennata y dos quirquinchos (solo uno con vida).
De igual manera, controlaron otras dos motocicletas y encontraron nueve quirquinchos faenados.
Se labraron las actuaciones correspondientes en infracción a la Ley 22.421 y Ley Provincial Nro 4677 (Flora y Fauna).