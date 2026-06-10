Cambian nombres de secretarías y reorganizan áreas en el ministerio de Desarrollo Humano

El Gobierno de Entre Ríos aprobó una adecuación de la estructura del Ministerio de Desarrollo Humano. La medida incluye nuevas denominaciones para secretarías, la unificación de direcciones y la creación de una coordinación.
El Gobierno de Entre Ríos dispuso una reorganización administrativa en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano. Según pudo saber Elonce, la medida contempla cambios en la denominación de secretarías, la unificación de áreas y la creación de una coordinación interna, sin que ello implique nuevas estructuras, cargos o incremento presupuestario.
Según se fundamentó, la adecuación responde a la necesidad de reflejar el funcionamiento actual de las dependencias ministeriales y facilitar los procesos administrativos, contables y jurídicos.
Nuevas denominaciones
Entre los principales cambios, la actual Secretaría de Articulación de Políticas Sociales pasa a denominarse Secretaría de Seguridad Alimentaria.
En tanto, la Secretaría de Gestión Social adopta el nombre de Secretaría de Integración Económica y Desarrollo Comunitario.
Desde el Ejecutivo provincial se indicó que las modificaciones buscan ordenar la estructura interna tras una serie de cambios previos vinculados a la redistribución de competencias y la unificación de distintas áreas dependientes de la cartera social.
Unificación de direcciones
El decreto, al que tuvo acceso Elonce, también establece la unificación de la Dirección de Turismo Social y Educativo con la Dirección de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales.
Como resultado de esa integración se creó la Dirección de Turismo y Política Social, que dependerá de la Secretaría de Integración Económica y Desarrollo Comunitario.
Asimismo, se dispuso la creación de la Coordinación de Política Social dentro de esa nueva dirección, con el objetivo de fortalecer la articulación de programas y acciones vinculadas al área.
Sin creación de cargos ni aumento del gasto
Otro de los puntos destacados de la normativa establece que la Dirección General de Economía Social y Políticas Comunitarias, que ya había sido unificada mediante el Decreto Nº 68/26, quedará bajo la órbita de la Secretaría de Integración Económica y Desarrollo Comunitario.
El decreto aclara expresamente que las modificaciones corresponden a dependencias ya existentes y que no implican la creación de nuevas áreas, funciones, competencias o cargos.
Además, se deja establecido que todos los actos administrativos dictados con anterioridad por las dependencias alcanzadas por la medida conservarán plena validez jurídica, considerándose referidos a las nuevas denominaciones adoptadas. (Elonce.com)