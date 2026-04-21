Tráfico de fentanilo y propofol en encomiendas: Gendarmería allanó el Hospital San Roque

Personal de Gendarmería Nacional, allanó esta tarde, diferentes áreas del hospital materno infantil San Roque de la capital entrerriana, se confirmó a Elonce.

El personal de Gendarmería en pasillo del hospital San Roque. (Elonce).

El procedimiento en el hospital de calle La Paz, se lleva a cabo en el marco de la investigación que realiza la fuerza nacional por robo y tráfico de medicamentos de alto poder anestésico y narcótico, como Propofol, morfina, fentanilo y remifentanilo que fueron enviados, a través de encomiendas, desde Paraná hasta la localidad chubutense de Puerto Madryn, donde Gendarmería interceptó la operación.

Gendarmes durante el allanamiento en el hospital materno infantil. (Elonce).

Cabe recordar que tras secuestrar la encomienda en Puerto Madryn, Gendarmería desencadenó una investigación que derivó en dos allanamientos realizados en la capital entrerriana, donde secuestraron gran cantidad de medicamentos, de uso hospitalario de alto poder anestésico y narcótico.

Sospechas sobre el robo del material

En ese marco, Elonce pudo confirmar que el allanamiento de Gendarmería, realizado este martes, en el hospital San Roque de Paraná, de donde se sospecha que se habría sustraído gran cantidad de ese material con uso y acceso restringido al personal sanitario e intrahospitalario.

Gendarmería utilizó vehículos sin identificar para el allanamiento en el hospital San Roque. (Elonce).

Según pudo conocer este medio, los investigadores de Gendarmería, inspeccionaron diferentes áreas del nosocomio y dialogaron con las autoridades del mismo. Elonce pudo conocer que, discretamente, los efectivos, estuvieron en el área de Suministros, Farmacia, Quirófano, Recursos Humanos y Dirección, donde se dialogó con el Director del hospital.

La operatoria desde Entre Ríos

El inicio de la investigación comenzó la semana pasada en el sur del país, cuando el jueves, en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn, se logró demorar a una persona y el secuestro de una encomienda proveniente de la provincia de Entre Ríos.

Al constatar que la caja, poseía en su interior 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo, las Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Rawson y Paraná de Gendarmería, intercambiaron información para allanar dos domicilios vinculados al remitente en la provincia de Entre Ríos.

Allanamientos en Paraná

Los gendarmes al inspeccionar los inmuebles en la ciudad de Paraná incautaron, 148 frascos de Propofol, 90 ampollas de morfina, 50 ampollas de fentanilo, 25 frascos de ketamina, 15 frascos de remifentanilo, documentación, $15.801.500 pesos argentinos, 17.100 dólares, 3.200 reales, armas y municiones.

La coordinación entre Fuerzas de Seguridad interprovinciales logró frenar el desvío anestésicos y narcóticos de alta peligrosidad por su posible consumo fuera del entorno médico.