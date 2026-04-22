Monotributo en ARCA: montos actualizados por categoría en mayo 2026

El Monotributo en ARCA registra nuevos valores en mayo 2026 tras una suba del 14,29% que impacta en cuotas, escalas y topes de facturación.
El Monotributo en ARCA presenta en mayo 2026 una actualización clave que impacta directamente en el bolsillo de los contribuyentes. Con un incremento del 14,29%, tanto las cuotas mensuales como los parámetros de categorización reflejan el ajuste correspondiente al segundo semestre de 2025, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Esta actualización, vigente desde el 1 de febrero, eleva no solo el costo del régimen simplificado, sino también los topes de ingresos permitidos para permanecer dentro del sistema. De esta manera, quienes están inscriptos deben prestar especial atención a su facturación anual y a los nuevos valores a abonar cada mes.
El pago mensual del Monotributo está compuesto por tres elementos: el impuesto integrado, el aporte previsional al SIPA y la obra social. Tras la suba, los montos quedaron definidos de forma diferenciada según la categoría y el tipo de actividad, ya sea prestación de servicios o venta de bienes.
Cuánto se paga por categoría en mayo 2026
En detalle, las escalas del Monotributo en ARCA muestran que la categoría A tiene un costo mensual de $42.386,74, mientras que la categoría B asciende a $48.250,78, sin distinción entre servicios y bienes.
A partir de la categoría C comienzan a diferenciarse los valores: $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para bienes. En la categoría D, los montos son de $72.414,10 y $70.661,26 respectivamente.
Las categorías más altas evidencian un incremento más significativo: la categoría H alcanza los $447.346,93 en servicios y $272.063,40 en bienes, mientras que la categoría K, la más elevada, llega a $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para actividades comerciales.
Nuevos topes de facturación anual
Además del aumento en las cuotas, el Monotributo en ARCA también actualizó los límites máximos de ingresos brutos. Estos topes son determinantes para saber si un contribuyente puede continuar dentro del régimen simplificado o debe pasar al Régimen General.
En este sentido, la categoría A permite ingresos de hasta $10.277.988,13 anuales, mientras que la categoría B se extiende hasta $15.058.447,71. A medida que se avanza en la escala, los límites crecen de manera progresiva.
En el nivel más alto, la categoría K establece un tope de $108.357.084,05 anuales, lo que amplía el margen para contribuyentes con mayor volumen de facturación, aunque también implica un mayor compromiso fiscal mensual.
Consecuencias por falta de pago
El incumplimiento en el pago del Monotributo en ARCA genera consecuencias inmediatas. Las deudas quedan registradas en el sistema, lo que puede dificultar trámites administrativos y limitar el acceso a beneficios dentro del régimen, indicó Iprofesional.
Entre los problemas más frecuentes se encuentran las trabas para realizar recategorizaciones o adherirse a planes de pago, lo que complica aún más la regularización de la situación fiscal del contribuyente.
La sanción más severa es la baja automática del régimen, que se produce al acumular 10 meses consecutivos de deuda. En ese caso, el contribuyente queda excluido sin previo aviso y no podrá reinscribirse durante al menos dos años, perdiendo así las ventajas del sistema simplificado.