Informe de la Bolsa de Cereales advierte que la producción de soja cayó 22% interanual en Entre Ríos

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos informó que la producción provincial de soja se ubicó en 2,68 millones de toneladas. La merma interanual fue de más de 761 mil toneladas.
La producción de soja en Entre Ríos registró una caída interanual del 22%, según el último Informe Semanal del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (Siber), que confirmó la finalización de la cosecha correspondiente al ciclo 2025/26.
De acuerdo con el relevamiento, la superficie implantada con la oleaginosa alcanzó las 1.219.500 hectáreas, lo que representó una disminución del 5% respecto de la campaña anterior. En términos absolutos, la reducción fue de 65.600 hectáreas.
El informe atribuyó parte de los resultados a un período de déficit hídrico más prolongado que el registrado en el ciclo 2024/25.
Menor producción y diferencias regionales
El rendimiento promedio provincial se ubicó en torno a los 2.200 kilogramos por hectárea, con una caída interanual del 18%, equivalente a 481 kilogramos menos por hectárea. Sin embargo, el valor se ubicó un 12% por encima del promedio de los últimos cinco años.
Al analizar el comportamiento regional, el Siber indicó que solamente la zona Sur presentó una variación negativa respecto de su promedio histórico. Allí se registró una disminución del 3%, equivalente a 59 kilogramos por hectárea menos.
Por el contrario, las regiones Norte, Oeste y Este mostraron mejoras en los rendimientos, con incrementos del 28%, 23% y 20%, respectivamente, en comparación con el promedio del período 2020/21–2024/25.
Impacto de la sequía
El organismo destacó además que durante el verano persistió un gradiente de precipitaciones con menores acumulados en el sudeste provincial, situación que tuvo un impacto diferencial sobre los lotes productivos.
En función de la superficie cosechada y del rendimiento alcanzado, se proyectó una producción total de aproximadamente 2.682.900 toneladas.
La cifra representa una disminución de 761.825 toneladas respecto de la campaña 2024/25 y consolida una caída interanual del 22% en la producción provincial de soja.