El precio internacional del petróleo bajó y quedó en US$87,78

El precio del petróleo perfora los US$90 luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciará un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.
El precio del petróleo perfora los US$90 luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciará un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.
El barril de Brent opera este viernes a US$87,78, lo que implica un descenso de 2,5%, según constató Noticias Argentinas.
Si bien se entiende que el fin de la guerra permitirá restablecer el paso por el estrecho de Ormuz y de esta manera normalizar el flujo del petróleo, las idas y vueltas constantes sobre eventuales acuerdos frena las expectativas de los inversores.
Para Argentina, un descenso en el precio permitirá mantener el precio de los combustibles sin cambios, pero por otro lado reducirá el ingreso de dólares del lado de la balanza energética.