Ingreso de aire polar: prevén lluvias y frente frío en Entre Ríos

El ingreso de aire polar comenzará a hacerse sentir en Entre Ríos en los próximos días, con un cambio marcado en las condiciones del tiempo que incluirá lluvias, el avance de un frente frío y un importante descenso de temperatura. Este fenómeno tendrá impacto directo en la provincia, especialmente hacia el fin de semana.

Durante el viernes, las precipitaciones tenderán a concentrarse sobre el noreste del país, afectando principalmente a Corrientes, Misiones y el este de Entre Ríos, con acumulados variables y una mejora progresiva hacia el oeste provincial. En simultáneo, el este de Santa Fe comenzará a registrar lluvias débiles, en lo que será la antesala del avance frontal.

En cuanto a las temperaturas, el contraste comenzará a intensificarse. Mientras el norte argentino mantendrá máximas entre 25 °C y 28 °C, el sur del país ya mostrará la presencia de aire frío más consolidado. Esta diferencia anticipa el cambio que se hará más evidente en Entre Ríos durante el fin de semana.

Avance del frente frío sobre Entre Ríos

El sábado marcará un punto de inflexión con el avance del frente frío sobre la región central, incluyendo de lleno a Entre Ríos. Se prevén lluvias de entre 10 mm y 20 mm en distintos sectores de la provincia, acompañando un cambio progresivo en las condiciones atmosféricas.

Este pasaje frontal será clave, ya que no solo dejará precipitaciones, sino que dará inicio a un descenso térmico más pronunciado. Las condiciones tenderán a estabilizarse hacia el final del día, con una rotación del viento al sur que impulsará el ingreso de aire más frío.

A medida que avance el sistema, el ambiente se tornará más seco y frío, consolidando un escenario típicamente otoñal en la provincia. Este cambio se percibirá tanto en las temperaturas mínimas como en las máximas, con registros más bajos que los observados en jornadas previas.

Cambio de masa de aire y nuevo escenario climático

El domingo se presentará con condiciones más estables en Entre Ríos, luego del pasaje del frente frío. Se espera una mejora generalizada del tiempo, con cielos mayormente despejados y una atmósfera más seca, publicó Meteored.

Se avecinan tormentas en Entre Ríos. Foto: Meteored.

La presencia del aire polar ya instalada favorecerá mañanas frías y tardes con temperaturas moderadas, en un contexto donde el viento en calma permitirá acentuar la sensación de frescura. Este escenario marcará un cambio significativo respecto a los días previos.

Desde el punto de vista general, el ingreso de aire polar implicará un quiebre en la dinámica atmosférica de la región. La transición hacia condiciones más frías y estables será el rasgo predominante en Entre Ríos durante el inicio de la próxima semana.