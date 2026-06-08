"Florecerán pañuelos": inauguraron una intervención artística para mantener viva la memoria en la UADER

"Florecerán pañuelos" es la intervención inaugurada en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) en el marco del 26° aniversario de la casa de estudios y de las actividades conmemorativas por los 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina.

La propuesta, emplazada en el campus universitario, busca convertirse en un espacio permanente de reflexión sobre la memoria, la verdad y la justicia. La iniciativa fue impulsada por integrantes de la comunidad académica y propone un mensaje que vincula el recuerdo del pasado con la construcción de un futuro basado en los derechos humanos.

Durante la presentación, uno de los referentes de la actividad explicó el sentido de la obra y destacó que, más allá de su dimensión artística, busca generar una reflexión constante dentro de la comunidad universitaria.

Un mensaje que mira al pasado y proyecta el futuro

“Esto se hace en el marco del 26 aniversario de surgimiento de la UADER y los 50 años del golpe cívico militar. La idea fue plasmar en este espacio común que tenemos en el campus una intervención que interpele todo el tiempo”, expresó.

Asimismo, explicó el simbolismo de los elementos que integran la instalación. “Tiene que ver con una memoria que recupera lo que ha pasado en el último golpe militar, pero que también proyecta para el futuro. Por eso tenemos las flores y las manos en la tierra, justamente para dignificar lo que nos constituye como personas y también esta idea de sembrar futuro”, señaló.

La propuesta fue acompañada por docentes, estudiantes y referentes de derechos humanos, entre ellos Rosario Badano, quien valoró especialmente el compromiso institucional expresado a través de la intervención.

“Me resulta sumamente grato estar rodeada de estudiantes, profesores y autoridades, y que esta inscripción nacida desde acá, con un pañuelo y con las flores, nos plantee que vamos a florecer todo el tiempo, todos los años, en memoria, verdad y justicia”, manifestó.

La memoria como construcción permanente

Para Badano, el valor de la propuesta radica en que trasciende lo simbólico y se incorpora a la vida cotidiana de la institución.

"Florecerán pañuelos": inauguran intervención artística en UADER

“Esto, si bien está en el predio, se mete por debajo y florece adentro del edificio”, afirmó, al destacar la capacidad de la intervención para mantener vigente el debate sobre la memoria histórica.

Además, sostuvo que la iniciativa invita a las nuevas generaciones a reflexionar sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura militar. “Los jóvenes no queremos que lo vean como una cosa hecha, sino como una mirada que interpela. ¿Por qué florecen los pañuelos? Porque nosotros les damos vida”, expresó.

La actividad también contó con la participación de autoridades de la facultad, quienes resaltaron la importancia de sostener políticas institucionales vinculadas a los derechos humanos y la construcción de ciudadanía.

Derechos humanos como eje institucional

Durante el acto, se remarcó que, pese a ser una universidad joven, la UADER mantiene una mirada activa sobre los procesos históricos que marcaron al país y sobre los desafíos del presente.

“Esta universidad adulta y joven no deja de pensar qué ocurrió antes de su creación y cómo mirar hacia adelante, porque tiene claro qué país necesitamos y qué provincia necesitamos”, señalaron desde la institución.

En ese sentido, destacaron que conceptos como derechos humanos, igualdad, perspectiva de género y respeto por la diversidad forman parte de los pilares que orientan las políticas universitarias.

“Tenemos el compromiso de sostener viva esa memoria y decir cada día, sobre todo a 50 años, repetir con fuerza: nunca más, memoria, verdad y justicia”, concluyeron.