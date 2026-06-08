Consejo Social Universitario: UADER fortalece el vínculo con organizaciones de la comunidad en su 26° aniversario

REDACCIÓN ELONCE
Consejo Social Universitario: UADER reunió a más de 40 organizaciones para fortalecer el trabajo conjunto con la comunidad.
La Consejo Social Universitario fue uno de los ejes centrales de las actividades por el 26° aniversario de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), que convocó a más de 40 organizaciones de la comunidad con el objetivo de profundizar el diálogo y la construcción conjunta de políticas vinculadas al desarrollo territorial.
En el marco de los festejos institucionales, el rector de la universidad, Luciano Filipuzzi, destacó la importancia de recuperar y fortalecer este espacio de participación que busca consolidar el vínculo entre la casa de estudios y las organizaciones sociales de Paraná y su área metropolitana.
“Un año más de UADER, 26 años ya, y sumamente contento. Venimos de un lugar a otro, con distintas actividades, y felices de seguir creciendo como institución”, expresó el rector durante la jornada.
Un espacio para construir junto a la comunidad
Filipuzzi explicó que el Consejo Social Universitario es una herramienta que ya había sido impulsada durante la gestión del exrector Aníbal Sattler, aunque con el paso del tiempo perdió continuidad. Actualmente, la iniciativa adquirió un nuevo respaldo institucional a partir de la reforma del estatuto universitario.
“Es el mecanismo por el cual la universidad convoca a las organizaciones, las asociaciones civiles y organizaciones de la comunidad para empezar a discutir con el entorno políticas específicas que se puedan llevar adelante, en las cuales sea parte la universidad y pueda acompañar”, señaló.
En ese sentido, remarcó que el objetivo es generar ámbitos de intercambio permanentes que permitan definir prioridades, perfiles de trabajo y acciones concretas que fortalezcan la integración de la universidad con la sociedad.
“Se pueden ir decidiendo en conjunto perfiles, ideas y decisiones sobre hacia dónde apuntar para que la universidad pueda ir integrándose en ese marco en relación constante con todas ellas”, afirmó.
Extensión universitaria y desarrollo territorial
El rector destacó además que muchas de las iniciativas que surjan del Consejo podrán articularse con programas de extensión universitaria y prácticas educativas territoriales que desarrollan estudiantes y docentes de las distintas facultades.
“Tenemos mucho desarrollo de lo que es la extensión universitaria y las prácticas educativas territoriales, donde todos nuestros estudiantes tienen que pasar por actividades territoriales. Muchas veces, en esta relación y en esta charla, se pueden definir esas prácticas educativas también”, explicó.
La convocatoria realizada en esta primera instancia reunió a más de 40 organizaciones y busca ampliar progresivamente la participación.
“Esta es la apertura que vamos a hacer de la discusión. Luego hay una persona encargada de empezar a instrumentar y llevarlo adelante. Las autoridades participaremos periódicamente y las organizaciones irán desarrollando constantemente la discusión”, indicó.
El desafío de seguir creciendo
Consultado sobre los principales temas que podrían abordarse dentro del Consejo, Filipuzzi sostuvo que el abanico de posibilidades es amplio debido al carácter integral de la universidad.
“Todos los temas que tengan que ver con la comunidad y que tengan alguna relación con la universidad. La universidad, justamente por su concepto universal, abarca prácticamente todas las materias y especialidades”, manifestó.
Finalmente, en el marco del aniversario de la institución, el rector compartió uno de los principales anhelos de la gestión.
“Para el cumpleaños de UADER nuestro deseo siempre es tratar de terminar el campus tan anhelado. Estamos avanzando y creemos que pueden aparecer soluciones a futuro”, concluyó.
La puesta en marcha del Consejo Social Universitario representa un nuevo paso en la estrategia de UADER para fortalecer su presencia territorial y consolidar espacios de construcción colectiva junto a organizaciones, instituciones y actores de la comunidad entrerriana.