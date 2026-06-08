Qué multas aplicarán las nuevas cámaras instaladas en la ruta 11

La Policía de Entre Ríos instaló cámaras de seguridad sobre el pórtico ubicado en el kilómetro 6,350 de la ruta provincial 11, frente al CEMENER y la Escuela de Equinoterapia, entre Paraná y Oro Verde y se conocieron los montos de las multas. Los dispositivos están destinados a detectar dos de las infracciones más frecuentes y peligrosas al momento de conducir: el uso del teléfono celular y la falta de utilización del cinturón de seguridad.

Según pudo saber Elonce, la incorporación de esta tecnología apunta a fortalecer los controles viales y promover conductas responsables entre los conductores. Desde el área de Seguridad Vial indicaron que el objetivo es generar conciencia sobre los riesgos que implican ambas conductas, que figuran entre las principales causas de siniestros de tránsito.

Las cámaras permitirán registrar automáticamente las infracciones y avanzar en la aplicación de las sanciones previstas por la normativa vigente.

Multas que superan el millón de pesos

Las sanciones económicas previstas para quienes utilicen el celular mientras conducen son de las más elevadas contempladas por la legislación vial.

Desde la Dirección de Prevención y Seguridad Vial confirmaron a Elonce que la multa por esta infracción va desde los $167.440 hasta los $1.077.895, ya que se aplica una penalidad que oscila entre 150 y 500 Unidades Fijas.

En tanto, quienes circulen sin el cinturón de seguridad colocado pueden recibir multas que van desde los $115.115 hasta los $219.765, equivalentes a entre 50 y 100 Unidades Fijas.

Las autoridades recordaron que ambas faltas son consideradas de alto riesgo por su incidencia en la siniestralidad vial y por las consecuencias que generan en caso de accidente.

Qué establece la ley

Las conductas que serán controladas por las nuevas cámaras se encuentran expresamente prohibidas por la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, a la que Entre Ríos adhirió mediante la Ley Provincial Nº 10.025.

Respecto al uso del celular, el artículo 48, inciso X, prohíbe conducir utilizando teléfonos móviles, auriculares o pantallas que puedan distraer al conductor. La única excepción contemplada es el uso de sistemas de manos libres.

Por otra parte, el artículo 40, inciso K, establece la obligatoriedad del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo, tanto en los asientos delanteros como traseros.

Prevención y reducción de siniestros

Desde Seguridad Vial remarcaron que el cinturón de seguridad puede reducir hasta un 50 por ciento el riesgo de muerte en caso de colisión, mientras que utilizar el celular durante la conducción multiplica por cuatro las probabilidades de protagonizar un accidente.

Con la incorporación de estos equipos de monitoreo, la Policía de Entre Ríos busca reforzar la prevención y disminuir conductas que ponen en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones en uno de los corredores más transitados del área metropolitana de Paraná.

Cámara en Avenida Ramírez

La semana pasada, se pudo observar que sobre Avenida Ramírez y Don Bosco, se estaba colocando una cámara de similares características a la instaladas sobre la ruta 11.

Elonce consultó con Kevin Bolzán, titular de la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de la municipalidad de Paraná, quien afirmó que “son solo cámaras de prueba y no están activas”. En este sentido, confirmó que, por el momento no se están labrando actas. Elonce.com