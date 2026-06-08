El Niño avanza y crece la preocupación por lluvias intensas, calor extremo e inundaciones en Argentina

La llegada de El Niño se perfila como uno de los principales desafíos climáticos para Argentina durante los próximos meses. Con el océano Pacífico registrando un sostenido aumento de temperatura y una probabilidad cada vez más alta de consolidar el fenómeno, especialistas nacionales e internacionales advirtieron sobre la posibilidad de un escenario marcado por lluvias intensas, inundaciones y olas de calor.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que la aparición de El Niño es prácticamente un hecho, aunque todavía persisten incertidumbres respecto de la intensidad que podría alcanzar. Según los modelos climáticos analizados por el organismo, existe una elevada probabilidad de que el evento sea al menos moderado, sin descartar una versión de gran magnitud.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, destacó la importancia de seguir de cerca la evolución del fenómeno. “El Niño es un factor determinante de los patrones climáticos. Un océano más caliente aporta humedad y calor al sistema climático, lo que puede agravar fenómenos extremos como olas de calor y tormentas”, declaró.

Un fenómeno bajo vigilancia internacional

Los especialistas coinciden en que el escenario actual exige monitoreo constante y acciones preventivas. Pedro Di Nezio, meteorólogo argentino y referente internacional en el estudio de El Niño, sostuvo que la posibilidad de un evento muy intenso continúa vigente, aunque evitó transmitir mensajes alarmistas. Explicó que un “Súper El Niño” sigue siendo posible, aunque no es el escenario más probable, publicó La Nación.

“Hoy podemos descartar tanto condiciones neutrales como un episodio de La Niña. Esto es una buena noticia para la Argentina porque reduce significativamente el riesgo de una nueva sequía generalizada. La discusión ya no pasa por si ocurrirá, sino por qué tan intenso será”, agregó.

Para los expertos, la prioridad pasa por fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles eventos extremos. En ese sentido, Di Nezio subrayó la necesidad de implementar medidas concretas de prevención antes de que comiencen los períodos de mayores precipitaciones.

Preparación y prevención frente a posibles impactos

“Lo fundamental es implementar acciones que no lamentemos si el fenómeno no resulta extremo. Un ejemplo es adelantar el mantenimiento de desagües, canales y sistemas de drenaje. Si llegan lluvias intensas estaremos mejor preparados; y si no, igualmente habremos fortalecido la infraestructura”, señaló.

Desde la OMM indicaron que existe un 80% de probabilidades de que se registren condiciones de El Niño entre junio y agosto, porcentaje que asciende al 90% para los meses posteriores. No obstante, remarcaron que todavía existe incertidumbre sobre el momento exacto en que alcanzará su máxima intensidad.

Las consecuencias potenciales van mucho más allá de las precipitaciones. El aumento del calor extremo puede derivar en problemas sanitarios como golpes de calor, deshidratación y una mayor circulación de enfermedades transmitidas por mosquitos, entre ellas el dengue. Además, los eventos de inundación suelen generar daños en infraestructura, interrupciones de servicios y pérdidas económicas.

Los antecedentes y la situación en Argentina

La última vez que Argentina enfrentó una versión extrema de El Niño fue en 1997. Aquel episodio dejó imágenes de campos completamente anegados, lluvias récord y barrios urbanos bajo el agua. Desde entonces, diversos países de América Latina han desarrollado protocolos de actuación y sistemas de alerta temprana para reducir riesgos.

Perú, Brasil y Colombia ya avanzan con estrategias preventivas destinadas a enfrentar posibles impactos del fenómeno. Las medidas incluyen el fortalecimiento de la vigilancia meteorológica, la preparación institucional y la ejecución de obras destinadas a mitigar inundaciones y otros eventos extremos.

En Argentina, en cambio, especialistas observan con preocupación la ausencia de anuncios concretos sobre planes preventivos a escala nacional. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional continúa monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas para actualizar los pronósticos a medida que se disponga de nueva información.

Un llamado a actuar antes de que llegue el pico del fenómeno

Los meteorólogos coinciden en que todavía es temprano para determinar con exactitud la magnitud de los impactos, aunque las señales observadas justifican una preparación anticipada. Las regiones más expuestas a lluvias intensas serían el Litoral, la Cuenca del Plata y gran parte del centro del país, donde podrían incrementarse los riesgos de crecidas e inundaciones.

En ese contexto, Celeste Saulo reiteró la necesidad de actuar con anticipación. “Debemos prepararnos para un episodio de El Niño potencialmente fuerte, que exacerbará sequías, intensificará lluvias y aumentará el riesgo de olas de calor en tierra y océano. El evento más reciente, en 2023/2024, fue uno de los cinco más intensos registrados y contribuyó a las temperaturas sin precedentes de 2024”.

La funcionaria agregó que la OMM continuará monitoreando la evolución del fenómeno para brindar apoyo a gobiernos y organismos responsables de la gestión del riesgo. Mientras crece la probabilidad de un nuevo episodio de gran escala, los especialistas coinciden en un mensaje central: prepararse hoy puede marcar la diferencia frente a los desafíos climáticos que podrían presentarse en los próximos meses.