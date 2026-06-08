Confirmaron que nació sin vida el bebé de la joven de Gualeguaychú que apareció golpeada

El caso de la joven oriunda de Gualeguaychú que había desaparecido horas antes de la fecha prevista para dar a luz sumó en las últimas horas un desenlace trágico. Familiares confirmaron que el bebé de Luisana Gallardo nació sin vida luego de que la mujer fuera encontrada inconsciente y con lesiones en distintas partes del cuerpo en la localidad bonaerense de Don Torcuato.

La joven, embarazada de nueve meses, era intensamente buscada desde la tarde del domingo, cuando salió de su vivienda ubicada en el barrio Bancalari y no regresó. Su desaparición generó preocupación entre familiares y allegados, especialmente porque este lunes tenía programada una internación para la inducción del parto.

La noticia de su aparición llegó cerca de la medianoche, aunque estuvo acompañada por una situación dramática. Según confirmó su madre, Liliana Flecha, Luisana fue encontrada inconsciente en una zona cercana a su domicilio y posteriormente trasladada al Hospital Materno de Tigre para recibir atención médica.

La confirmación más dolorosa

Con el correr de las horas se conoció que el bebé que esperaba la joven de Gualeguaychú nació sin vida. La información fue confirmada por su familia mientras continúa la investigación para establecer qué ocurrió durante las horas en las que permaneció desaparecida.

De acuerdo con el relato de su madre, la joven presentaba un fuerte golpe en la cabeza y otras lesiones en diferentes partes del cuerpo al momento de ser hallada.

"Ella apareció, gracias a Dios apareció; lamentablemente perdió a su bebé y tuvo un golpe fuerte en la cabeza. Ahora están investigando todo lo que pasó", expresó Liliana Flecha en declaraciones a R2820.

La mujer también indicó que su hija fue encontrada luego de una intervención policial originada a partir de un llamado al servicio de emergencias 911.

No recuerda lo ocurrido

Uno de los aspectos que más inquieta a los investigadores es que la joven no puede reconstruir lo sucedido durante las horas en las que estuvo ausente.

Según trascendió, Luisana permanece bajo observación médica y hasta el momento no pudo aportar precisiones sobre cómo terminó en el lugar donde fue encontrada ni sobre el origen de las lesiones que presentaba.

Esta situación complica la reconstrucción de los hechos y obliga a los investigadores a apoyarse en otras pruebas y testimonios para intentar esclarecer lo ocurrido.