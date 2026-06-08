Una joven de Gualeguaychú que desapareció antes de dar a luz, fue hallada golpeada y sin la bebé

Un caso rodeado de incertidumbre y preocupación mantiene en vilo a familiares y autoridades. Una joven oriunda de Gualeguaychú, embarazada de nueve meses, desapareció pocas horas antes de una internación programada para dar a luz y fue encontrada este lunes en Buenos Aires, aunque sin la bebé que esperaba.

La situación comenzó a tomar estado público después de que familiares difundieran un pedido de ayuda para localizar a Luisana Gallardo, quien residía en el barrio Bancalari, en Don Torcuato, partido de Tigre. Según trascendió, la joven salió de su vivienda durante la tarde del domingo y desde ese momento se perdió todo contacto con ella.

La preocupación creció debido a que este lunes debía ingresar a un centro de salud para que le indujeran el parto, ya que cursaba el noveno mes de embarazo.

La búsqueda y la aparición

Tras la desaparición, familiares, allegados y la pareja de la joven iniciaron una intensa búsqueda en distintos sectores de la zona. Además, realizaron consultas en hospitales y centros de salud, aunque inicialmente no obtuvieron resultados.

La noticia también generó repercusión en Gualeguaychú, ciudad de donde es oriunda la familia de la mujer. Su madre, Liliana Flecha, viajó de urgencia hacia Buenos Aires para acompañarla durante el nacimiento de la bebé, pero durante el trayecto fue informada sobre la desaparición.

Incluso, personal de la Comisaría de la Mujer de Gualeguaychú tomó contacto con la familia para interiorizarse sobre la situación y colaborar con las actuaciones correspondientes.

La investigación sobre la bebé

Durante las primeras horas de este lunes llegó la noticia que la familia esperaba: Luisana fue encontrada. Sin embargo, la aparición abrió nuevos interrogantes.

Según confirmó su madre a través de redes sociales, la joven fue hallada internada y con golpes, pero sin la bebé que esperaba. La mujer indicó además que las autoridades comenzaron a realizar distintas diligencias para intentar reconstruir lo ocurrido durante las horas en que permaneció desaparecida.

Por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el estado de salud de la recién nacida ni sobre las circunstancias en las que la joven fue encontrada.

La causa se encuentra en plena etapa investigativa y las autoridades buscan determinar qué ocurrió entre la salida de la mujer de su domicilio y su posterior aparición.