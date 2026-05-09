Derivaron a Rosario a un bebé afectado por la inhalación de monóxido tras incendio en Victoria

Una pareja de 27 años y su bebé de apenas dos meses debieron ser asistidos durante la madrugada de este sábado tras inhalar monóxido de carbono a raíz de un incendio registrado en una vivienda ubicada en el barrio privado Los Algarrobos, en Victoria. El menor fue derivado de urgencia al Hospital de Niños de Rosario para recibir atención especializada.

El hecho ocurrió alrededor de las 00.30, cuando la familia ingresó al hospital Salaberry con síntomas compatibles con inhalación de gases tóxicos. Según se informó, el incendio se había originado en una de las habitaciones de la vivienda y, al momento de la llegada de los Bomberos Voluntarios, el fuego ya había sido sofocado.

Incendio en una vivienda de Victoria (foto Vértice Noticias)

De acuerdo a los primeros datos, tanto la pareja como el bebé estuvieron expuestos al humo y al monóxido de carbono generado durante el incendio doméstico. Ante la situación, los profesionales de salud resolvieron trasladar al niño a un hospital especializado para una evaluación más compleja y un seguimiento médico más exhaustivo debido a su corta edad.

El bebé fue derivado a un hospital de mayor complejidad

El menor fue trasladado al Hospital de Niños de Rosario para continuar con los controles médicos correspondientes, mientras que sus padres permanecieron bajo observación en el hospital local de Victoria.

El episodio generó preocupación debido a la vulnerabilidad del bebé y a los riesgos asociados a la inhalación de monóxido de carbono, un gas altamente tóxico que puede producir graves complicaciones respiratorias y neurológicas.

Desde los organismos de emergencia recordaron la importancia de extremar las medidas de seguridad en los hogares, especialmente durante los días de bajas temperaturas, cuando aumenta el uso de sistemas de calefacción y conexiones eléctricas. También recomendaron controlar periódicamente instalaciones y artefactos para prevenir accidentes domésticos.

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